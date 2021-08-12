Steam Bethesda Oyunları İçin Dev Kampanya Başlattı!

Steam Bethesda oyunları için büyük bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında çok sayıda video oyunu indirime girdi. Kampanya kapsamında indirime giren Bethesda oyunlarına dair tüm ayrıntılar haberimizde.

Steam'den Bethesda Oyunları İçin Büyük Fırsat Sundu

The Elder Scrolls Online - 39,60 TL

Doom Eternal - 49,75 TL

Fallout 4 - 43,60 TL

Doom - 24,75 TL

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition - 45,99 TL

Doom 64 - 3,74 TL

Doom 3: BFG Edition – 7,75 TL

Doom VFR – 31,02 TL

Ultimate Doom - 3 TL

Falout 76 - 42,57 TL

Fallout 4 VR – 66,50 TL

Prey - 59,60 TL

Dishonored - 7,24 TL

Dishonored 2 - 22,35 TL

Dishonored: Death of the Outsiders - 37,25 TL

The Elder Scrolls Online Backwood - 135,85 TL

Wolsfenstein Youngblood - 32,70 TL

Wolfenstein II: The New Colossus - 40,20 TL

Wolfenstein: Cyberpilot - 39,27 TL

Quake 4 - 9,30 TL

Rage 2 - 59,70 TL

The Evil Within - 21,59 TL

Popüler dijital oyun mağazası Steam, video oyunları için büyük fırsatlar sunmaya devam ediyor. Dijital oyun mağazası tarafından başlatılan kampanya kapsamında Bethesda oyunları indirime girdi. Oyunculara büyük fırsat sunan kampanya, 24 Ağustos tarihinde sona erecek.

Yüzde 60 oranında indirime giren The Elder Scrolls Online'ın standart sürümü 99 TL'den 39,60 TL'ye düştü. 4 Nisan 2014 tarihinde çıkışını gerçekleştiren video oyununun Blackwood isimli sürümü ise yüzde 35 oranında indirime girerek 299 TL'den 194,35 TL'ye düştü.

id Software tarafından geliştirilen Doom, yüzde 75 oranında indirime girerek 99 TL'den 24,75 TL'ye düştü. 20 Mart 2020 tarihinde çıkan Doom Eternal ise yüzde 75 oranında indirime girerek 199 TL'den 49,75 TL'ye düştü.

Yüzde 60 oranında indirime giren Prey, 149 TL'den 59,60 TL'ye düştü. Popüler video oyununun Mooncrash isimli DLC'si ise yüzde 60 oranında indirime girerek 99 TL'den 39,60 TL'ye düştü. Dishonored: Death of the Outsider, yüzde 75 oranında indirime girerek 149 TL'den 37,25 TL'ye düştü.