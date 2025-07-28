Battlefield 6'dan Yeni Sızıntı: Battle Royale İlginç Bir Yerde Oynanacak

Çıkışına halen aylar olmasına rağmen Battlefield 6 hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Yakın zamanda fragmanı paylaşılan Battlefield 6'nın daha önceki sızıntılarında; oyuna bir Battle Royale modu ekleneceği ortaya çıkmıştı. Güvenilir sızıntılarıyla tanınan veri madencisi Temporyal, Battle Royale oyun modundaki haritayı ortaya çıkardı. Haritaya ilk bakışta oldukça renkli olduğu görülüyor. Çünkü Battlefield 6 Battle Royale haritası, 20'den fazla ilgi noktası içeriyor. Haritadaki alanlar şöyle:

Golf tesisi

Deniz feneri

Yat limanı

İskele

Askeri üsler

Konut bölgeleri

Su arıtma tesisi

Here’s a recreation of the 🪂 Battle Royale map in Battlefield 6.



🏖️ The location appears to be called "Lyndon Beach".

🗺️ I’ve added a few points of interest for context.

🚇 There are scattered hints of a metro system.



The mode is currently labeled "Battlefield Royale" in-game. pic.twitter.com/3x00TWSYmE — temporyal (@temporyal) July 27, 2025

Battlefield 6 Resmi Fragmanı

Battlefield 6 Resmi Çıkış Tarihi

Fragmanda yer alan yasal uyarı bağlantısı, oyunun ön sipariş promosyonlarının 10 Ekim 2025'te sona ereceğini belirtiyor. Bu da çıkış tarihinin büyük olasılıkla 11 Ekim 2025 olacağını düşündürüyor. Ancak detaylar henüz EA tarafından doğrulanmadı. Kesin bilginin 31 Temmuz'da yapılacak çok oyunculu tanıtım etkinliğiyle birlikte açıklanması bekleniyor.

Battlefield 6 Satış Fiyatı Belli Oldu Mu?

Oyunla ilgili pek çok detay daha çıkmadan sızdırılmış olsa da Battlefield 6'nın fiyatına dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak iddialara göre, Battlefield 6, standart ve Phantom olmak üzere iki farklı sürümle piyasaya sürülecek. Standart ve Phantom sürüm Battlefield 6'nın platformlara göre fiyatlandırması şu şekilde

Battlefield 6 Phantom sürüm fiyatları:

PC: €69,99 (3.341 TL)

Xbox Series X | S: €79,99 (3.818 TL)

PlayStation 5: €79,99 (3.818 TL)

Battlefield Phantom sürüm fiyatları: