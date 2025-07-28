Battlefield 6'dan Yeni Sızıntı: Battle Royale İlginç Bir Yerde Oynanacak
Battlefield 6 oyunundan yeni bir sızıntı, Battle Royale modundaki haritanın ne kadar kapsamlı tasarlandığını ortaya çıkardı. İşte harita detayları.
Çıkışına halen aylar olmasına rağmen Battlefield 6 hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Yakın zamanda fragmanı paylaşılan Battlefield 6'nın daha önceki sızıntılarında; oyuna bir Battle Royale modu ekleneceği ortaya çıkmıştı. Güvenilir sızıntılarıyla tanınan veri madencisi Temporyal, Battle Royale oyun modundaki haritayı ortaya çıkardı. Haritaya ilk bakışta oldukça renkli olduğu görülüyor. Çünkü Battlefield 6 Battle Royale haritası, 20'den fazla ilgi noktası içeriyor. Haritadaki alanlar şöyle:
- Golf tesisi
- Deniz feneri
- Yat limanı
- İskele
- Askeri üsler
- Konut bölgeleri
- Su arıtma tesisi
Here’s a recreation of the 🪂 Battle Royale map in Battlefield 6.— temporyal (@temporyal) July 27, 2025
🏖️ The location appears to be called "Lyndon Beach".
🗺️ I’ve added a few points of interest for context.
🚇 There are scattered hints of a metro system.
The mode is currently labeled "Battlefield Royale" in-game. pic.twitter.com/3x00TWSYmE
Battlefield 6 Resmi Fragmanı
Battlefield 6 Resmi Çıkış Tarihi
Fragmanda yer alan yasal uyarı bağlantısı, oyunun ön sipariş promosyonlarının 10 Ekim 2025'te sona ereceğini belirtiyor. Bu da çıkış tarihinin büyük olasılıkla 11 Ekim 2025 olacağını düşündürüyor. Ancak detaylar henüz EA tarafından doğrulanmadı. Kesin bilginin 31 Temmuz'da yapılacak çok oyunculu tanıtım etkinliğiyle birlikte açıklanması bekleniyor.
Battlefield 6 Satış Fiyatı Belli Oldu Mu?
Oyunla ilgili pek çok detay daha çıkmadan sızdırılmış olsa da Battlefield 6'nın fiyatına dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak iddialara göre, Battlefield 6, standart ve Phantom olmak üzere iki farklı sürümle piyasaya sürülecek. Standart ve Phantom sürüm Battlefield 6'nın platformlara göre fiyatlandırması şu şekilde
Battlefield 6 Phantom sürüm fiyatları:
- PC: €69,99 (3.341 TL)
- Xbox Series X | S: €79,99 (3.818 TL)
- PlayStation 5: €79,99 (3.818 TL)
Battlefield Phantom sürüm fiyatları:
- PC: €99,99 (4.773 TL)
- Xbox Series X | S: €109,99 (5.251 TL)
- PlayStation 5: €109,99 (5.251 TL)