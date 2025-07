Battlefield 6'nın Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı: Sürpriz Etkinlik Yolda!

Son dönemde yeni Battlefield oyununun çıkış ve tanıtım tarihlerine dair konuşulan söylentilerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Son olarak gelen bilgilere göre yeni Battlefield 6 yakında düzenlenecek yeni bir EA etkinliğinde resmen tanıtılacak.

Geçtiğimiz aylarda sızdırılan oyun içi görüntüleriyle ortaya çıkan FPS nişancı yapımı kısa bir süre önce test edilmeye başlanmıştı. Eğer iddialar doğruysa merakla beklenen oyun yakında tanıtılabilir. İşte Battlefield 6 çıkış tarihi...

Ünlü Battlefield serisinin sahibi EA, 29 Temmuz'da başlayacak üç günlük bir oyun etkinliği gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sektörel kaynaklardan gelen bilgilere göre, bu etkinliğin ilk gününde merakla beklenen Battlefield 6 oyunu ilk kez tanıtılacak. Oyun için etkinlikte önemli röportajlar yapılacağı ve pek çok içerik üreticisinin yeni yapımın tanıtımında rol alacağı iddia ediliyor.

Battlefield 6, birkaç aydır bazı geliştiriciler ile kapalı olarak test edilmeye başlanmıştı. Güvenilir kaynaklar, tanıtım etkinliğinden hemen sonra oyunun açık beta sürümünün yayınlanacağını da belirtiyor. Bu sayede isteyen oyuncular, yeni nişancı yapımını erkenden deneyimleyebilecek ve oyunun sorunları ve hataları ile ilgili geri bildirimler verebilecek.

