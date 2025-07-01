Battlefield 6'nın 8 Dakikalık Oynanış Videosu Sızdırıldı! Hemen İzleyin

Battlefield serisinin yeni oyunu ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Daha önce önemli bilgiler ile gündeme gelen Battlefield 6'nın oynanış videosu sızdırıldı. Paylaşılan video, heyecan seviyesini önemli ölçüde artırdı.

Battlefield 6'nın Oynanış Videosu Ortaya Çıktı

Savaş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap edecek Battlefield 6'nın nasıl bir atmosfere sahip olacağı merak ediliyordu. X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaşılan video, oyunun etkileyici bir atmosfere sahip olacağını gözler önüne serdi.

8 dakika 4 saniye uzunluğundaki videosu, Rush modundaki oynanışı gösteriyor. Saldırı ve savunma odaklı olan Rush modunun temel amacı, harita üzerinde belirli hedefleri ele geçirmek veya savunmaktır.

Söz konusu video ayrıca arayüz, tank kullanımı, patlama efektleri ve harita tasarımına yakından göz atma fırsatı sunuyor. Dolayısıyla video, oyun hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Battlefield 6 Nasıl Bir Oyun Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre oyunun grafik motoru tamamen yeniden tasarlandı. Gerçek zamanlı yıkım efektleri sayesinde duvarlar parçalanacak, çatılar çökecek, mermiler duvarlarda delikler açacak. Tank savaşlarında her çarpışma ve patlama benzersiz bir deneyim sunacak.

Oyunun ekipman sistemi de oynanışı kökten değiştirecek. Battlefield 5'teki klasik yardımcı araçların yerini stratejik ekipmanlar alıyor. Defibrilatör ile takım arkadaşlarımızı canlandırabilecek, Locator Bar ile düşman konumlarını tespit edebileceğiz. Tracer Dart düşmanları işaretlerken, Supply Crate cephane desteği sağlayacak.