Battlefield 6 Fırtına Gibi Girdi: Daha Çıkmadan Rekor Kırdı!

Electronic Arts, Battlefield serisinin merakla beklenen yeni oyunu Battlefield 6'yı kısa süre önce ön siparişe sundu. Oyun dünyasının uzun zamandır gözünü diktiği yapım, beklendiği gibi büyük bir ilgiyle karşılandı. Öyle ki binlerce oyuncu oyunu deneyimleyebilmek için adeta sıraya girdi. İşte ayrıntılar...

Erken Erişim Aşamasındaki Battlefield 6, Battlefield 2042'yi Geride Bıraktı

Gelen verilere göre Battlefield 6, henüz tam sürümü çıkmadan rekorlara koşuyor. SteamDB verileri, oyunun Erken Erişim Açık Beta sürecinde 330 binden fazla eşzamanlı oyuncuya ulaştığını söylüyor. Bu rakam, serinin bir önceki oyunu Battlefield 2042’nin zirve oyuncu sayısını neredeyse üçe katladı.

Bu etkileyici başlangıç, yalnızca PC platformunda yaşanmadı. Öyle ki oyun, aynı zamanda Xbox ve PlayStation’da da erişime açık olduğu için toplam oyuncu sayısının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Battlefield 6 Sistem Gereksinimleri

Donanım Minimum Gereksinimler Önerilen Gereksinimler İşletim Sistemi Windows 10 (64-bit) Windows 11 (64-bit) İşlemci Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-10700 veya AMD Ryzen 7 3700X Bellek (RAM) 16 GB RAM 16 GB RAM Ekran Kartı Nvidia RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5600 XT (6 GB) Nvidia RTX 3060 Ti veya AMD Radeon RX 6700 XT DirectX Sürüm 12 Sürüm 12 İnternet Bağlantısı Geniş bant internet bağlantısı Geniş bant internet bağlantısı Depolama Alanı 55 GB boş alan 80 GB boş alan Ses Kartı Öneri belirtilmemiş Öneri belirtilmemiş VR Desteği Desteklenmiyor Desteklenmiyor

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Battlefield 6'yı nasıl buldunuz?