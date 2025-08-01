Battlefield 6 Ön Siparişlere Açıldı! İşte Dikkat Çeken Türkiye Fiyatı

Oyun dünyasının merakla beklediği Battlefield serisinin en son üyesi Battlefield 6, nihayet geçtiğimiz saatlerde ön siparişlere açıldı. Steam'de şimdiden binlerce ön sipariş alan oyunun fiyatı da belli oldu. Peki ülkemizde kaç paraya satılacak? İşte Battlefield 6 fiyatı...

Batlefield 6 Ön Siparişlere Açıldı: Türkiye Fiyatı

10 Ekim’de çıkış yapacak olan Battlefield 6, 69,99 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Steam’in geçtiğimiz yıllarda Türk lirası desteğini sonlandırarak dolara geçmesiyle birlikte ülkemiz fiyatı da döviz kuruna endeksli hale geldi. 31 Temmuz itibarıyla güncel kur üzerinden oyunun Türkiye fiyatı yaklaşık 2 bin 840 TL’ye denk geliyor.

En iyi savaş oyunları arasında zirveyi zorlayacak Battlefield 6, önceki oyuna kıyasla köklü yeniliklerle geliyor. Artık klasik yardımcı araçlar yerine stratejik ekipmanlar ön planda olacak. Takım arkadaşlarını hayata döndürmek için defibrilatör, düşman konumlarını tespit etmek içinse Locator Bar gibi özel araçlar kullanılabilecek.

Battlefield 6 sistem gereksinimleri şu şekilde:

Donanım Minimum Gereksinimler Önerilen Gereksinimler İşletim Sistemi Windows 10 (64-bit) Windows 11 (64-bit) İşlemci Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-10700 veya AMD Ryzen 7 3700X Bellek (RAM) 16 GB RAM 16 GB RAM Ekran Kartı Nvidia RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5600 XT (6 GB) Nvidia RTX 3060 Ti veya AMD Radeon RX 6700 XT DirectX Sürüm 12 Sürüm 12 İnternet Bağlantısı Geniş bant internet bağlantısı Geniş bant internet bağlantısı Depolama Alanı 55 GB boş alan 80 GB boş alan Ses Kartı Öneri belirtilmemiş Öneri belirtilmemiş VR Desteği Desteklenmiyor Desteklenmiyor

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Battlefield 6'dan beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.