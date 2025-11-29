Battlefield 6'da Kaç Hilecinin Engellendiği Açıklandı!

Electronic Arts’ın uzun bir süredir merakla beklenen yeni FPS oyunu Battlefield 6, geçtiğimiz haftalarda oyuncularla buluştu. Uzun süren beta sürecinin ardından tüm platformlara açılan yapım, kısa sürede milyonlarca oyuncuyu kendine çekmeyi başardı. Ancak her çevrim içi oyunda olduğu gibi hileciler de daha ilk günden sahneye çıktı.

Electronic Arts ise oyuncuların düşük bir deneyim yaşamaması için anti-hile sistemleri üzerinde çalışmaya devam ediyor. Son olarak firma, oldukça dikkat çekici bir anti-hile raporu yayımladı. İşte detaylar…

Electronic Arts, Anti-hile Raporunu Yayımladı

Battlefield 6 için yayımlanan son rapor, oyundaki hile kullanımına dair önemli verileri ortaya koyuyor. Paylaşılan bilgilere göre oyun tüm oyunculara açıldıktan sonra hile oranı ortalama yüzde 2 seviyesinde kaldı. Bu da her 100 maçın 98’inin tamamen adil ve hilesiz şekilde tamamlandığını gösteriyor.

Beta döneminde ise kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Bu süreçte 1,2 milyon hile girişimi engellendi ve başlangıçta yüzde 93 olan hilesiz maç oranı, beta sonunda yüzde 98’e kadar yükseldi. Bu veriler beta sürecinin anti-hile sistemi açısından son derece önemli bir rol oynadığını gösteriyor.

Battlefield 6 tam sürüme geçtiğinde de hileyle mücadelenin hız kesmediği görülüyor. İlk haftada 367 bin hile denemesi durdurulurken, şu ana kadar engellenen toplam girişim sayısı 2,39 milyona ulaştı. Öte yandan EA, dikkat çekici bir bilgi daha paylaştı.

190 hile yazılımının topluluğunu yakından takip eden firma, yüzde 96,3'ünün oyun piyasaya sürüldükten sonra artık çalışmadığını açıkladı. Eskiden hile açıp ban yemediğini ifade eden kullanıcıların ise büyük çoğunluğunun banlandığı ifade edildi.

Sırada Ne Var?

Electronic Arts, Battlefield 6'daki hile oranını daha da azaltmak için TPM 2.0, HVCI ve VBS gibi ek işletim sistemi güvenlik özelliklerini ilerleyen dönemlerde zorunlu hale getirmeyi hedefliyor. Bunun yanında raporlama sisteminde de bir yenilik hazırlığı var. Bu güncelleme sayesinde oyuncular, hile kullandığı düşünülen oyuncuları çok daha hızlı ve kolay şekilde bildirebilecek.

Ayrıca hile yapan kullanıcıların daha kısa sürede tespit edilebilmesi için analistlerin kullandığı iç araçlar da geliştirilecek. Bu sayede hile kullanan oyuncular çok daha hızlı şekilde tespit edilip banlanabilecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi FPS oyunları arasında gösterilen Battlefield 6'yı nasıl buluyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.