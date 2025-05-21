Battlefield 6'nın Yeni Oynanış Videoları Sızdırıldı! Hemen İzleyin

Electronic Arts (EA) geçtiğimiz günlerde yeni Battlefield oyununu duyurmuştu. Serideki eski oyunları anımsatan unsurları modern teknolojilerle buluşturacak Battlefield 6'nın yeni oynanış videoları ortaya çıktı.

Battlefield 6'nın Oynanış Videoları Paylaşıldı

Savaş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap edecek Battlefield 6'nın nasıl bir atmosfere ve oynanış sistemine sahip olacağı merak ediliyordu. X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaşılan yeni videolar, merak edilen soruya ışık tuttu.

Bir sosyal medya kullanıcısı, yeni oyuna dair üç farklı video paylaştı. İlk iki videoya baktığımızda oyunun çok başarılı bir yıkılabilir çevre sistemine sahip olacağını görüyoruz. Üçüncü videoda ise çatışmaya odaklanıyor.

Modern savaşı konu alacak oyun, serinin en sevilen Battlefield 3 ve Battlefield 4 oyunlarına benzer bir deneyim sunacak. EA bu oyun için DICE, Motive, Ripple Effect ve Criterion dahil olmak üzere dört farklı stüdyonun bir araya geldiği Battlefield Studios'u duyurmuştu. Bu stüdyolar daha önce önemli başarıların altına imza atmıştı.

Battlefield 6 Çıkış Tarihi

Paylaşılan bilgilere göre Battlfield 6 oyunu Nisan 2026 tarihinden önce satışa sunulacak. Oyunun PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC platformları için geliştirilmekte olduğunu belirtelim.