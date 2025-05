En Çok Satılan PC Oyunları Açıklandı! Listede 10 Yıllık Oyun da Var

En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de en çok satılan PC oyunları açıklandı. SteamDB'nin 13-20 Mayıs 2025 dönemini kapsayan raporuna göre 10 yıl önce satışa sunulan The Witcher 3: Wild Hunt günümüzde popülerliğini devam ettiriyor.

Geçtiğimiz haftanın en çok satılan oyunları listesinin zirvesinde Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip DOOM: The Dark Ages bulunuyor. İkinci sırada ise şu anda ön sipariş sürecinde olan Stellar Blade yer alıyor.

Sıra tabanlı rol yapma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Clair Obscur: Expedition 33 üçüncü sırada konumlandı. Dördüncü sırada ise açık dünya RPG türündeki Cyberpunk 2077 bulunuyor.

Beşinci sırada HELLDIVERS 2, altıncı sırada ise FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time yer alıyor. Listede The Precinct, Schedule I, R.E.P.O., NBA 2K25, The Witcher 3: Wild Hunt, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ve daha pek çok oyun mevcut.

En Çok Satılan PC Oyunları (13-20 Mayıs 2025)