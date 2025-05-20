En Çok Satılan PC Oyunları Açıklandı! Listede 10 Yıllık Oyun da Var
Steam'de en çok satılan PC oyunları belli oldu. Listede 2015 yılında satışa sunulan oyunun da yer alması şaşırttı. İşte listeye dair detaylar!
En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de en çok satılan PC oyunları açıklandı. SteamDB'nin 13-20 Mayıs 2025 dönemini kapsayan raporuna göre 10 yıl önce satışa sunulan The Witcher 3: Wild Hunt günümüzde popülerliğini devam ettiriyor.
Geçtiğimiz haftanın en çok satılan oyunları listesinin zirvesinde Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip DOOM: The Dark Ages bulunuyor. İkinci sırada ise şu anda ön sipariş sürecinde olan Stellar Blade yer alıyor.
Sıra tabanlı rol yapma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Clair Obscur: Expedition 33 üçüncü sırada konumlandı. Dördüncü sırada ise açık dünya RPG türündeki Cyberpunk 2077 bulunuyor.
Beşinci sırada HELLDIVERS 2, altıncı sırada ise FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time yer alıyor. Listede The Precinct, Schedule I, R.E.P.O., NBA 2K25, The Witcher 3: Wild Hunt, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ve daha pek çok oyun mevcut.
En Çok Satılan PC Oyunları (13-20 Mayıs 2025)
- DOOM: The Dark Ages
- Stellar Blade
- Clair Obscur: Expedition 33
- Cyberpunk 2077
- HELLDIVERS 2
- FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time
- The Precinct
- Schedule I
- R.E.P.O.
- NBA 2K25
- The Witcher 3: Wild Hunt
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
- ELDEN RING NIGHTREIGN
- Stellaris
- Dead by Daylight
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