Battlefield 6 Tarihinde Bir İlke İmza Attı

Electronic Arts ve Battlefield Studios, Battlefield 6'nın açık betasının serinin tarihindeki en yoğun katılımlı test süreci olduğunu duyurdu. Bildiğiniz üzere oyun bir süredir açık beta konumundaydı. Bu süreçte 420 milyondan fazla maç oynandı ve toplam oyun süresi 92 milyon saati geçti.

Battlefield 6 betasında en popüler sınıflar sırasıyla %32 ile Assault, %26 ile Support, %23 ile Engineer ve %19 ile Recon oldu. Beta süresince 4 milyardan fazla düşman öldürüldü ve 30 milyondan fazlası yeniden hayata döndü. Yalnızca defibrilatörle 7,4 milyon ölüm ve 5,3 milyon araç ezmesi de istatistiklerde yer aldı.

Battlefield 6, diğer oyunlardan farklı olarak yıkım mekaniklerine sahipti. Oyunda yaşanan patlamalar, gerçek anlamda hasara sebep oluyordu. Bu doğrultuda, yıkımdan dolayı meydana gelen sanal hasar bedeli 196 milyar dolar oldu.

Battlefield 6 Eklenecek Yenilikler

EA, oyunculardan gelen geri bildirimler ışığında bazı oynanış ayarlarını da duyurdu. Buna göre karakter hareketlerinde bazı nerf (değer düşürme) ve buff (değer artırma) eklemeleri gerçekleştirilecek. Böylece çok daha gerçekçi bir oyun deneyimi sunulacak.

Artık paraşüt mekaniğindeki hava kontrolü daha sınırlı hale gelecek. Karakterin koşu ve zıplama zincirlerinden kazandığı hız avantajı da kaldırılıyor. Havada açılan ateşin doğruluk payı düşürülecek. Eğer art arda zıplama yapılıyorsa, yükseklik gerçekçi mekaniklerle ölçülecek ve azaltılacak.

Beta süresince daha küçük ve hızlı tempolu haritalar öne çıkmıştı. Geliştirici ekip, seriye özgü devasa haritaların çıkış paketinde yer alacağını ve oyunculara unutulmaz anlar yaşatmayı hedeflediğini belirtti.

Silah dengeleri de yeniden düzenlenecek. Seri atış ve geri tepme mekanikleri, daha az isabetli hale gelecek. Özellikle M87A1 pompalı tüfek ile öldürebilmek için daha ince açıdan nişan almak gerekecek.

Battlefield 6 Ne Zaman Çıkıyor?

Battlefield 6, 10 Ekim 2025'te PlayStation 5, PS5 Pro, Xbox Series X/S ve PC için çıkış yapacak.