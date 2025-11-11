Battlefield 6'ya 5 Yeni Mod Geliyor! İsimleri Ortaya Çıktı

Battlefield 6, 10 Ekim'de çıkışını gerçekleştirdiği günden beri listelerin başından inmiyor. Oyunun arkasındaki ekip, bu başarının aynı şekilde sürdürülebilmesi için arka planda oyunculara sürekli olarak güncel içerikler sunmaya çalışıyor. Bu doğrultuda ileride oyundan daha da keyif almanızı sağlayacak birçok mod geliştiriliyor.

Oyuna eklenecen yeni modlardan bazıları (Sabotage, Strikepoint, Raid, Payload, Squad Shootout ve Tank Hunt) geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı. Oyunun dosyalarında keşfedilen bu oyun modlarından ikisi Sabotage ile Strikepoint'in oyuna ekleneceği şimdiden doğrulandı. Diğer modların ise yakında duyurulması bekleniyor ancak son ortaya çıkan bilgilere bakılacak olursa duyurular sadece dört modla sınırlı kalmayabilir.

Battlefield 6'ya 5 Mod Daha Eklenecek

Oyunun dosyalarının arasında Convoy, Fantastic Four, Gunmaster, Tug of War ve Touchdown isimlerine sahip 5 farklı mod daha keşfedildi. Daha önce keşfedilen altı moddan farklı olarak bunların prototip olarak işaretlendiği görüldü. Dolayısıyla modların geliştirilme aşamasının çok başında olduğunu söylemek mümkün.

Bu modların henüz yalnızca ismi mevcut, nasıl bir oynanış sunacakları gibi detaylar net değil fakat isimlerden hareketle tahminde bulunulabilir. Gunmaster muhtemelen diğer oyunlardan aşina olabileceğiniz bir mod olan "gun game" tarzı oynanış sunacak. Bilmeyenler için bu modda belirli sayıda düşmanı alt ettikten sonra silahınız değişiyor. Kazanmak için çok sayıda silah kullanmanız gereken bu modda son öldürmeyi ise bıçakla yapıyorsunuz.

Tug of War muhtemelen Breakthrough benzeri bir mod. İki takım, haritasının ortasındaki bir cephe hattını ileri geri itmeye çalışacak. Bir takım bölgeyi ele geçirirse diğer takımın sonraki bölgeye ilerlemesi engellenecek fakat kaybedilen bölgeler geri alınabilmesi sayesinde bundan geri dönüş de mümkün olacak.

Convoy büyük bir olasılıkla bir takımın hareket hâlindeki bir konvoyu (bir ya da birden fazla araçtan oluşabilir) korumaya çalıştığı bir mod olacak. Diğer takım ise bu konvoyu yok etmeye çalışacak. Fantastic Four ise 4 kişiden oluşan daha küçük takımların mücadele verdiği bir mod olabilir.

Tuochdown, bir takımın haritanın bir yerinde yer alan nesneyi alıp rakip takımın üssündeki bir hedefe ulaştırdığında ya da orada belirli bir süre tuttuğunda kazanacağı bir mod olabilir. Bu durumda düşman takım da o takımın amacına ulaşmasını engellemek için taşıyıcıyı alt etmesi gerekebilir.