244 TL'lik Vahşi Batı Oyunu Bedava Dağıtılıyor! Hemen Alın
Steam'de Vahşi Batı temalı 12 is Better Than 6 ücretsiz oldu. İşte eğlenceli oyunu ücret ödemeden kütüphaneye eklemek için uygulamanız gereken adımlar!
⚡ Önemli Bilgiler
- 12 is Better Than 6 Steam'de ücretsiz oldu.
- Kampanya 13 Kasım 2025 tarihinde saat 21.00'de sona erecek.
- 12 is Better Than 6, Hotline Miami benzeri bir oynanış sunuyor.
Valve, oyunculara çeşitli kampanyalar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. Popüler dijital oyun mağazası Steam'de başlatılan kampanya kapsamında 12 is Better Than 6 ücretsiz oldu. Kampanya kapsamında söz konusu oyunu Steam kütüphanenize ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.
12 is Better Than 6 Ücretsiz Nasıl Oynanır?
Kampanya 13 Kasım 2025 tarihinde saat 21.00'de sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kütüphaneye ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için öncelikle Steam'i açın ve hemen ardından hesabınıza giriş yapın. Bir sonraki adımda 12 is Better Than 6'nın sayfasını görüntüleyin. "Hesaba ekle" butonuna bastığınız takdirde oyun kütüphaneye eklenecektir.
Uzun süre keyifli zaman geçirilmesine yardım eden oyunu istediğiniz zaman indirip oynamaya başlayabilirsiniz. Ink Stains Games tarafından geliştirilen oyun 2015 yılının kasım ayında piyasaya sürüldü. 5.79 dolar (244 TL) değerindeki oyunda yalnızca tek oyunculu mod mevcut. Oyunda ayrıca Steam Başarımları da bulunuyor.
12 is Better Than 6 Fragmanı
12 is Better Than 6 Nasıl Bir Oyun?
Oynanış tarzı ve zorluğuyla Hotline Miami'ye benzeyen 12 is Better Than 6, Vahşi Batı temalı bir oyundur. Refleksin büyük bir öneme sahip olduğu yapımda ister gizli şekilde ister çatışarak ilerleyebiliyoruz. Mermi miktarı sınırlı olduğundan dolayı strateji yapammız ve düzgün nişan almamız son derece önemli.
12 is Better Than 6 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows Vista / Windows 7 / Windows 8.1
- İşlemci: Intel Pentium 2.9 Ghz veya eş değer bir işlemci
- RAM: 2048 MB
- Ekran Kartı: DirectX 9 ve shader model 3.0 uyumlu, 512 MB ekran kartı
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Depolama: 300 MB kullanılabilir alan