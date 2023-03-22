Bir Dönemin Popüler Battlefield Oyunları Satıştan Kaldırılıyor!

Electronic Arts (EA) tarafından alınan karara göre bir dönem dünya genelinde oldukça büyük bir popülerlik elde eden bazı Battlefield oyunları satıştan kaldırılacak. EA, oyunların satıştan ne zaman kaldırılacağını duyurdu.

Hangi Battlefield Oyunları Satıştan Kaldırılacak?

EA, Battlefield 1943, Battlefield Bad Company ve Batlefield Bad Company 2 isimli video oyunlarının 28 Nisan 2023 tarihinde satıştan kaldırılacağını açıkladı. Şirket tarafından belirtilen tarihten itibaren söz konusu yapımlar dijital mağazadan satın alınamayacak.

Atılan bu adımın, listedeki oyunların çevrim içi hizmetlerinin kapatılmasına yönelik bir hazırlık olduğu belirtildi. Şirket, 8 Aralık 2023 tarihinde söz konusu yapımların çevrim içi hizmetleri artık kullanılamayacağını açıkladı. Bu, 8 Aralık itibarıyla sadece tek oyunculu modun oynanabileceği anlamına geliyor.

DICE tarafından Frostbite Engine kullanılarak geliştirilen Battlefield 1943 2009 yılında piyasaya sürülmüştü. 2. Dünya Savaşı'nda Pasifik Cephesi'ni konu alan oyun, satışa sunulduğu dönemde çoğu oyuncu tarafından beğenilmişti.

Çoğu kişiye göre Battlefield serisinin en iyi oyunu olan Battlefield Bad Company 2 2010 yılında satışa sunulmuştu. Piyasaya sürüldüğü döneme göre çok kaliteli grafiklere sahip olan oyun atmosferi oldukça başarılı bir şekilde yansıtıyor.

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