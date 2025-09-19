Baykar AKINCI’nın Ne Kadar Sık Hata Yaptığı Ortaya Çıktı!

Türkiye’nin savunma sanayiinde öne çıkan projelerinden Baykar AKINCI hakkında yeni teknik bilgiler paylaşıldı. Selçuk Bayraktar’ın yaptığı açıklamalar hem aracın yapısal tasarımını hem de hata payını gündeme taşıdı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Baykar AKINCI’nın Hata Oranı Açıklandı: 100 Milyon Saatte Bir!

İstanbul'da yapılan TEKNOFEST etkinliği kapsamında pek çok savunma sanayi projesi teknolojiseverler ile buluşturuldu. Bu noktada Bayraktar AKINCI da alandaki yerini alırken Selçuk Bayraktar yerli SİHA'nın teknik ve tasarımsal detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

🇹🇷 Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın tasarımını anlattı:



"Üç beyni, iki omurgası var. 100 milyon saatte bir katastforik hata yapacak şekilde tasarlandı.



AKINCI'nın alttan kendine has kırık bir kanadı var. Aslında imalatı çok zorlaştırıyor ama inanılmaz… pic.twitter.com/LNF43CHZR2 — SavunmaTR (@SavunmaTR) September 19, 2025

Bayraktar, AKINCI’nın “üç beyin” ve “iki omurga” üzerine kurulu bir sisteme sahip olduğunu ifade etti. Bu çoklu yapı sayesinde olası arızaların önüne geçildiğini belirten Bayraktar, aracın 100 milyon saatte bir katastrofik hata yapacak şekilde geliştirildiğini söyledi. Bu oran mühendislik dünyasında oldukça dikkat çekici bir güvenilirlik düzeyi olarak öne çıkıyor.

Aracın kanat yapısı da farklı bir mühendislik yaklaşımını yansıtıyor. Alt bölümünde kırık formda tasarlanan kanatlar, imalatı daha zor hale getirse de aerodinamik avantajlar sunuyor. Bayraktar, bu kanat yapısının balık formunu andırdığını ve estetik açıdan da öne çıktığını vurguladı.

AKINCI’nın güvenilirlik seviyesi, uzun süreli görevlerde riskleri azaltmayı hedefliyor. Çoklu beyin sistemi, görev sırasında arıza durumunda bile sistemin çalışmaya devam etmesini sağlıyor. Aynı zamanda omurga yapısı gövdenin dayanıklılığını artırarak uçağın operasyonel kabiliyetini güçlendiriyor.

