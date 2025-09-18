Milli Savunma Bakanlığı'ndan Dikkat Çeken S-400 Mesajı: Kararımız Net!

Milli Savunma Bakanlığı’ndan gelen son değerlendirme Türkiye’nin savunma politikalarıyla ilgili yeni bir mesaj niteliği taşıdı. Uzun süredir tartışma konusu olan S-400 hava savunma sistemleri bir kez daha gündeme geldi. İşte konuyla ilgili detaylar...

MSB: S-400 Konusundaki Tavrımız Net!

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, S-400 hava savunma sistemlerinin hâlâ envanterde bulunduğunu ifade etti. Ayrıca bu konuda Türkiye’nin yaklaşımında herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığı vurgulandı. Bu açıklama mevcut duruşun net bir şekilde devam ettiğini ortaya koydu.

Türkiye’nin bu yöndeki tavrı hem iç politikada hem de uluslararası arenada yakından takip ediliyor. S-400 sistemlerinin sahip olduğu stratejik değer ve teknik kabiliyetler, uzun süredir gündemin önemli maddelerinden biri. Yapılan son açıklama Türkiye’nin bu alandaki çizgisinde bir sapma olmadığını bir kez daha ortaya çıkardı.

Türkiye’nin S-400 süreci 2017 yılında Rusya ile yapılan anlaşma sonrası dünya gündemine taşındı. ABD ve NATO’dan gelen eleştirilere rağmen Türkiye, hava savunma ihtiyacını karşılamak adına sistemi satın alma kararı aldı. İlk teslimatlar 2019 yılında gerçekleşti ve bu gelişme uluslararası ilişkilerde geniş yankı uyandırdı.

S-400’lerin alınmasının ardından Türkiye, F-35 programından çıkarıldı ve ABD tarafından CAATSA yaptırımlarına maruz kaldı. Buna rağmen Ankara, sistemin stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak kararından geri adım atmadı. Bu süreç Türkiye’nin savunma politikalarında bağımsızlık vurgusunun en güçlü örneklerinden biri olarak değerlendirildi.

