Türkiye'nin İlk Yapay Zekaya Sahip SİHA'sı, Test Karnesiyle Göğüs Kabarttı

BAYKAR'ın resmi X (eski Twitter) hesabından paylaşılan videolarda ülkemizin ilk yapay zeka destekli SİHA'sı olarak öne çıkan Bayraktar TB2T-AI'ın başarısına dikkat çekildi. Üçüncü performans test uçuşlarını da başarıyla tamamlayan bu yeni SİHA, yüksek irtifa ve hız performansıyla göz doldururken yeni nesil sistemleriyle de dikkat çekiyor.

Bayraktar TB2T-AI Özellikleri

Bu yeni model, üç adet yapay zeka bilgisayarıyla donatılmış durumda. Sahip olduğu gelişmiş sistemler sayesinde araziyi görsel olarak tanıyıp yönünü belirleyebilme ve hedef analiziyle tespit yapma yeteneklerine sahip.

Bayraktar TB2T-AI elektronik harp ortamında bile güvenli bir şekilde operasyon gerçekleştirebiliyor. İlaveten dinamik rota planlaması yaparak uygun uçuş rotasını kendisi seçiyor.

Test sonuçlarına göre Bayraktar TB2T-AI şunları başardı:

25.500 feet irtifaya ulaştı

30 dakikadan kısa sürede 30.000 feet üzerine çıktı

300 km/s (160 knot) hızla hava üstünlüğüne sahip

Yeni modelin yapay zeka modülü özellikle acil durumlarda devreye giriyor. AI olayı devraldıktan sonra güvenlik sistemlerini devreye sokup otomatik olarak üsse dönüş yapmasını sağlıyor.