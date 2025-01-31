Türk İHA'ları Dünya'ya Açılıyor: Baykar'ın Yeni Fabrikasını Nereye Kuracağı Belli Oldu!

Ülkemizin önde gelen savunma sanayi ve havacılık şirketlerinden Baykar, ürettiği İHA ve SİHA'ları dünyanın dört bir yanındaki ülkelere ihraç etmeye devam ediyor. Dev şirket son olarak İHA ve SİHA üretimini Türkiye'nin dışına çıkarmak için çalışmalar yürütüyor.

Aktarılanlara göre Baykar, kısa bir süre önce Fas'ta yeni bir şirket kurdu. "Atlas Defense" isimli yeni firmanın amacı Afrika ülkesinde İHA ve SİHA üretmek olacak.

Baykar, Fast'ta Üretim Yapmak İçin Onay Aldı

Bugün Fas Resmi Gazetesi'de yayınlanan yeni kararlara göre, ülkemizin başarılı savunma sanayi şirketi Baykar, afrika ülkesinde bünyesinde üretim yapacak yeni bir şirket kurdu. Atlas Defense isimli yeni şirket, ülkede üretim yapmak için hükümetten onay da aldı. Söz konusu proje için Kasım 2024'te Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Fas Ticaret Bakanı Ryad Mezzour ile önemli görüşmeler gerçekleştirmişti.

Yeni kurulan şirketin Fas'ta Baykar bünyesi altında önemli faaliyetler göstereceği bildiriliyor. Bunlar arasında İHA'ların tasarım ve üretim çalışmaları, yedek parça imalatı ve satışı, savunma sanayisine yönelik elektronik cihazların tasarımı ve satışı gibi önemli alanlar mevcut.

Yaklaşık olarak 250 milyon dolarlık bir sermaye ile kurulan Atlas Defence, Baykar'ın Kuzey Afrika'daki müşterilerine hızlı teslimat ve hızlı bakım sağlama yolunda önemli bir avantaj sağlayacağını söyleyebiliriz. Yine yukarda saydığımız faaliyetler ışığında Fas'ta kurulacak üretim tesisinde Bayraktar TB2 ve Akıncı TİHA gibi önemli araçların üretimi ve satışının gerçekleştirilmesi de oldukça muhtemel.

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