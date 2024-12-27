Baykar, Asırlık İtalyan Havacılık Şirketini Satın Aldı!

Ülkemizin önde gelen savunma sanayi ve havacılık şirketlerinden Baykar, bir yandan dünyanın dört bir yanındaki ülkeler tarafından talep edilen SİHA'larını geliştirirken, bir yandan da bünyesine yeni firmalar katmaya devam ediyor.

Haluk Bayraktar yönetimindeki dev firma son olarak, 140 yıldır faliyet gösteren İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i satın aldığını duyurdu.

Piaggio Aerospace Artık Baykar Bünyesinde

Aktarılanlara göre, İtalyan Ticaret Bakanlığı kısa bir süre önce ülkenin köklü havacılık firması Piaggio Aerospace’in Baykar’a satışına onay verdi. Uzun yıllar boyu hem sivil havacılık hem de İtalyan Silahlu Kuvvetleri için hava araçları üreten şirket, artık Baykar bünyesinde faaliyet gösterecek.

İtalya’nın 1884 yılında kurulan uçak üretim şirketi Piaggio Aerospace’i satışı için düzenlenen ihaleyi kazanan Baykar, konu hakkında yaptığı açıklamada yeni anlaşma ile birlikte Türk havacılık sanayisinin gücünü Avrupa pazarına taşıyacaklarını ve üretim kapasitesini güçlendirerek Piaggio’nun tarihi mirasını koruyacaklarını ifade etti.

İtalyan Ticaret Bakanlığı cephesinden yapılan açıklamada ise “Altı yıl süren büyük bekleyişin ardından ülkemiz adına stratejik bir varlık olan Piaggio Aerospace firmasına kurumsal yapısını ve iş gücünü koruyacak uzun vadeli bir gelecek sunuyoruz." cümleleri kullanıldı.

Baykar olarak 140 yıllık köklü bir mirasa sahip Piaggio Aerospace’i bünyemize katarak Türk havacılık sanayisinin gücünü Avrupa’ya taşıyoruz.



Bu stratejik adımla üretim kapasitemizi güçlendirirken tarihi bir markayı geleceğe taşımanın sorumluluğunu üstleniyoruz. 🇹🇷🤝🇮🇹 pic.twitter.com/oQVJ38cDur — Haluk Bayraktar (@haluk) December 27, 2024

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