Türkiye, SİHA Pazarında Çin'i Geride Bırakarak Dünya Lideri Oldu!

ABD merkezli araştırma kuruluşu CNAS, askeri insansız hava araçlarının küresel pazarını konu alan bir rapor hazırladı. Söz konusu rapora göre Türkiye, son birkaç yıllık süreçte SİHA pazarının tartışmasız lideri. Detaylar haberde.

Türkiye, Çin'i Geçerek SİHA Pazarının En Büyük Tedarikçisi Oldu

CNAS tarafından hazırlanan askeri insansız hava araçları raporunda, ABD’nin dron pazarına hakim olduğu günlerin çoktan geride kaldığının altı çizilirken bu alandaki birincilik yarışının artık Türkiye ve Çin arasında sürdüğü belirtiliyor. Rapordaki veriler, Türkiye'nin özellikle son yıllarda Uzak Doğu devini de geride bırakıp SİHA pazarının en büyük tedarikçisi haline geldiğini gösteriyor.

2022 yılından itibaren altı yeni ülkenin askeri insansız hava aracı satın aldığını ve bunların tamamının Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 aracı olduğunu vurgulayan rapor, 2021 yılı itibarıyla Türkiye'nin en büyük tedarikçi konumuna yerleştiğini belirtiyor.

Libya, Karabağ ve Ukrayna savaş alanlarındaki başarılı performansların, Türkiye’nin uluslararası İHA pazarındaki itibarını artırdığı söylenen raporda, kısa teslim sürelerinin de Türkiye'nin bu alansa tercih edilme sebeplerinden biri olarak öne çıktığı aktarılıyor.

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