Bayraktar TB2 ve AKINCI Artık Avrupa'da Üretilecek! Peki Hangi Ülkede?

Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 ve AKINCI insansız hava aracı modelleri artık Avrupa yolcusu. Geçtiğimiz dönemlerde farklı ülkeler ile yapılan görüşmeler karar bağlanmıştı ve Baykar ile birlikte ortaklık yapacak yeni Avrupalı şirket belli olmuştu. Bu kapsamda üretim hattı da taşınıyor. İşte "Bayraktar TB2 ve AKINCI Avrupa'da üretilecek mi, üretilecekse hangi ülkede üretilecek" sorusunun cevabı ve detaylar...

Bayraktar TB2 ve AKINCI İtalya'da Üretilecek!

Bayraktar TB2 ve AKINCI'nın başarıları ile insansız hava araçları sektöründe kendinden sıkça bahsettiren Baykar, bu noktada pek çok farklı Avrupa ülkesiyle masaya oturdu. Bahsi geçen ülkeler kendi sınırları içerisinde bir üretim hattı kurulmasını ve burada yapılacak üretim sayesinde mühendislik deneyimi kazanmayı talep ediyorlardı.

Tabi bunun yanında Baykar için de özellikle lojistik ve yeni pazarlara açılma konularında büyük kolaylıklar ve maliyet düşüklükleri vadedildi. Bu kapsamda anlaşma şartlarını kabul eden Baykar, İtalyan Piaggio Aerospace firması ile anlaşma imzaladı. Bununla birlikte Baykar'ın Avrupa üretim ayağı da Piaggio Aerospace üretim tesislerine taşınmaya başladı.

Bu üretim tesisine taşınmayla birlikte hem Avrupa'da yer alan dost müttefik ülkelere araç tedariki kolaylaşacak hem de yedek parça konusunda dev depolama maliyeterinin önüne geçilecek. Ayrıca Türkiye'nin NATO içerisindeki konumu da bu üretim tesisiyle birlikte daha da güçlenecek.

Şu ana kadar 34 farklı ülkeye ihracatı yapılan Bayraktar TB2 dünya genelinde pek çok farklı göreve hizmet etmek amacıyla kullanılıyor. Bugüne kadar Türkiye'deki üretim tesislerinden dünyaya satılan ürünler artık Avrupa'da da hayat bulacak. Ayrıca bu anlaşmayla birlikte aslında ilk kez Türkiye savunma sanayi alanındaki bilgi birikimi ve üretim kapasitesini dışarıya satmış oldu.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...