Bayraktar TB2 Jandarma Envanterinde 10 Bin Saat Uçtu!

Baykar tarafından üretilen yerli ve milli SİHA Bayraktar TB2, Jandarma envanterinde geçirdiği 10 bin saatlik uçuşun ardından bugün emekliye ayrıldı. Geçtiğimiz dönemlerde Jandarma teşkilatına Baykar tarafından çeşitli görevlerde kullanılması amacıyla hediye edilen TB2 görev başında 10 bin saatten fazla süre geçirdi. Emekliye ayrılan TB2 yerine Baykar tarafından yeni Bayraktar TB2 hediye edildi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Jandarma Envanterinde Havada 10 Bin Saat Geçirdi Ve Emekli Oldu!

Baykar tarafından 2011 yıllarında başlatılan yerli ve milli İHA/SİHA projeleri kapsamında ortaya Bayraktar TB2 çıktı. Özellikleri ve dünya genelindeki operatörlerinden aldığı övgüler ile ön plana çıkan TB2, Türk Hava Kuvvetleri'nin yanında çeşitli güvenlik teşkilatları tarafından da kullanıyor. Bunlardan biriyse geçtiğimiz dönemlerde Baykar tarafından hediye edilen Bayraktar TB2 ile Jandarma teşkilatı oldu.

Gözlem ve keşif uçuş görevleri başta olmak üzere çeşitli operasyonlarda görev yapması planlanarak envantere teslim edilen TB2, pek çok görevde yer aldı. Özellikle Jandarma birliklerinin keşif uçuşlarında kullanılan TB2 havada toplamda 10 bin saatin üzerinde görev yaptı. 10 bin saati deviren J10 kuyruk kodlu TB2 bugün itibariyle emekliye ayrıldı ve Baykar tarafından teslim alındı. Bunun karşılığındaysa J60 kuyruk kodlu bir diğer Bayraktar TB2 yeni görevler için Jandarma envanterine hediye edildi.

Konuyla ilgili olarak resmi Baykar X hesabı üzerinden paylaşımlar yapıldı. Yapılan paylaşımlarda "Jandarma'nın Yanında, Gökyüzünde 10 Bin Saat!" sloganı ve J60 kuyruk kodlu yeni TB2'nin envantere teslim edildiği belirtildi. Baykar için J10 kodlu TB2 aslında büyük bir veri taşıyor. Zira Baykar mühendisleri 10 bin saatlik görev uçuşları ardından TB2'de meydana gelen aşınmaları tespit edecek. Kısacası bir uzun kullanım testi yapılmış oldu.

Bayraktar TB2 Teknik Özellikleri!

Boyutlar : Kanat açıklığı: 12 metre Uzunluk: 6,5 metre Yükseklik: 2,2 metre

Ağırlık : Maksimum kalkış ağırlığı: 650 kg Boş ağırlık: 450 kg

Maksimum Hız : 220 km/s

Maksimum İrtifa : 27.000 feet (yaklaşık 8.200 metre)

Maksimum Uçuş Süresi : 24 saat (yaklaşık)

Menzil : 150+ km (yönlendirilmiş kumanda mesafesi)

Yük Kapasitesi : 55 kg kadar faydalı yük taşıma kapasitesi

Motor : Benzinli, 100 beygir gücünde, turbojet tipi motor

Silah Sistemleri : Gelişmiş elektronik destek ve sensörler Akıllı mühimmat taşıyabilir (füzeler, bombalar)

Kumanda ve Kontrol : Yer istasyonlarından uzaktan kontrol Otonom uçuş kabiliyeti

Hedef Tespit ve Takip Sistemi : Elektrik optik (EO) kamera Termal görüntüleme Lazer mesafe ölçer

Görev Alanları : Keşif, gözetleme, istihbarat toplama Saldırı misyonları (akıllı mühimmat kullanımı) Deniz ve kara gözetlemesi Sınır güvenliği ve kara harekâtı destek



Yeni Bayraktar TB2T-AI modelinin özelliklerine ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.