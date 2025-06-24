Bayraktar TB2'nin Rus Çıkarma Gemisini Batırdığı Anlar Ortaya Çıktı!

Karadeniz’deki askeri gerilim son hızla devam ederken Ukrayna ordusunun gerçekleştirdiği bir operasyon uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti. Teknolojik üstünlüğün sahadaki etkisini bir kez daha gözler önüne seren bu hamlede Türk savunma sanayii ürünleri önemli bir rol oynadı. İşte karşınızda Bayraktar TB2'nin bir Rus çıkarma gemisini batırdığı anlar ve dahası...

Bayraktar TB2 ile Vuruldu: Ukrayna, Rus Çıkarma Gemisini İmha Etti!

Ukrayna Deniz Kuvvetleri 24 Haziran’da yaptığı açıklamayla Karadeniz’de Rusya’ya ait bir çıkarma gemisinin Bayraktar TB2 SİHA tarafından vurularak imha edildiğini duyurdu. Operasyonda Roketsan tarafından geliştirilen MAM-L mühimmatı kullanıldı. Saldırıya ilişkin yayımlanan görüntülerde hedef alınan geminin kısa süre içinde alev aldığı net şekilde görülüyor.

🇺🇦⚓Знищено черговий катер чорноморського флоту з десантом, що рухався вздовж західного узбережжя Херсощини.



Дякую військовим морякам за гарну роботу.



Разом до перемоги!💪



Командувач ВМС ЗС України / Commander of the Ukrainian Navy pic.twitter.com/HvHOpiSuHd — Військово-Морські Сили ЗС України (@UA_NAVY) June 24, 2025

Vurulan geminin çıkarma birliğiyle birlikte tamamen imha edildiği bilgisi paylaşıldı. Bu gelişme Karadeniz’deki deniz üstünlüğü mücadelesinde Ukrayna için önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor. Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Oleksiy Neijpapa operasyona ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Batı Herson kıyısı boyunca ilerleyen Rus çıkarma gemisi başarıyla etkisiz hale getirildi. Bu görevde emeği geçen tüm deniz kuvvetlerimize teşekkür ediyorum. Zafer için hep birlikteyiz.”

Koramiral Neijpapa daha önce yaptığı bir başka açıklamada ise Türkiye’den tedarik edilen ADA sınıfı korvetlere dikkat çekmişti. Neijpapa’ya göre bu modern platformlar Ukrayna Deniz Kuvvetleri’nin kapasitesini önemli ölçüde artırıyor.

STM tarafından inşa edilen MİLGEM ADA sınıfı korvetler denizaltı savunma harbi, açık deniz devriyesi ve kıyı operasyonları için geliştirilmiş ileri düzey savaş gemileri arasında yer alıyor. Radar izini azaltan gövde yapıları ve çok amaçlı görev kabiliyetleriyle dikkat çeken bu korvetlerden Ukrayna en az iki adet sipariş etti.

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