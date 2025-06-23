ROCKETMAN Hilesi Yazdık! MMU KAAN'ın Jetpack Koltuğu Test Videoları Yayınlandı!

Hava araçları sahip oldukları görünmezlik, saldırı gücü, silah sistemleri gibi pek çok özellik ile öne çıkar ve fark yaratır. Ancak her şey saldırmak değildir. Bu noktada içerisindeki pilotların güvenliği de önem arz etmekte. Bu noktada MMU KAAN'ın kokpit tahliye sistemi test videoları yayınlandı ve görüntüler GTA oyunlarındaki ROCKETMAN hilesini akıllara getirdi. İşte detaylar...

MMU KAAN Koltuk Fırlatma Sistemi Test Görüntüleri Ortaya Çıktı!

TUSAŞ, KAAN için fırlatma koltuğu olarak İngiliz Martin-Baker tarafından geliştirilen Mk.18 modelini seçti. Bu koltuk F-35 ve Güney Kore’nin KF-21 Boramae uçaklarında da kullanılıyor. 2023’te yapılan ilk testlerde başarılı sonuçlar elde edilen sistemin KAAN’a entegrasyonu büyük bir adımı temsil ediyor.

TUSAŞ, KAAN'da kullanılmak üzere F-35'de kullanılan Martin-Baker Mk.18 fırlatma koltuğunu seçti



Martin Baker, KAAN Mancınık, Koltuk Altı roket motoru, fırlatma koltuğunun ilk testlerinin başarıyla tamamlandığı 2023te duyurdu



Bu modelin koltuğu KAI KF-21 Boramae uçağı için… pic.twitter.com/tHPARLpA1C — Oğuzhan Uygun (@ogzhn_uyg) June 23, 2025

Test videolarında koltuğun fırlatma süreci adeta oyunlardaki bir jetpack sahnesi gibi görünüyor. Koltuk önce koltuk altı roket motorlarıyla elde edilen itki ile gövdeyi terk ediyor ardından hızlı açılan paraşüt sistemiyle güvenli bir iniş sağlanıyor. Pilotun en zor senaryolarda bile hayatta kalma şansını artıran bu sistem gerçek bir jetpack performansı sunuyor.

Martin-Baker Çin ve Rusya dışındaki birçok ülkenin tercihi olmuş durumda. Şirketin fırlatma koltukları bugüne kadar dünya genelinde 7 bin 500’den fazla pilotun hayatını kurtardı. ABD, İngiltere, Almanya, Güney Kore gibi ülkelerle çalışan şirket şimdi de Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağına katkı sağlayacak.

Sistemin içinde koltuk altı roket motorları, otomatik paraşüt açıcılar, kafa destek sistemleri ve yüksek G kuvvetine dayanıklı özel yapılar bulunuyor. Bu sistemler uçağın yere çok yakın olduğu anlarda bile güvenli tahliyeyi mümkün kılıyor. Devamında yaşanacak olan olumsuz senaryolardan personel kaybı yaşanmadan kurtulunması hedefleniyor.

Peki siz bu sistem ve test görüntüleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...