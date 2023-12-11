Bayraktar TB2 Rekor Kırdı: Uçuş Saati ile Tarihe Damgasını Vurdu!

Baykar tarafından geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2, gökyüzünde en uzun süre görev yapan milli hava aracı unvanını elde ederek bir rekor daha kırdı. Bugün itibariyle Bayraktar TB2 SİHA'lar 750 bin uçuş saatiyle Türk havacılık tarihinde bir dönüm noktasına ulaştı.

Bayraktar TB2 750 Bin Uçuş Saatiyle Gökyüzünde Zirveye Çıkıyor

Bayraktar TB2 geçtiğimiz yıl ağustos ayında 500 bin uçuş saati rekorunu kırarak dikkat çekmişti. Ancak bugün itibariyle, 750 bin uçuş saatiyle bu başarıyı daha da ileri taşıdı.

Bu önemli kilometre taşı sadece teknolojik açıdan değil aynı zamanda satış rakamları ve uluslararası ilgi açısından da büyük bir etki yaratıyor.

Bugün itibariyle Baykar ile anlaşma sağlayan ülke sayısı 32'ye ulaştı ve toplamda üretilen SİHA sayısı 500'e çıktı. Türk hava araçları Asya'dan Avrupa'ya ve Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyada etkin bir şekilde kullanılıyor.

Bayraktar TB2 taktik sınıfta 27 saat 3 dakika kesintisiz uçuş yaparak yüksek sıcaklık, kum fırtınası, çöl sıcağı, dondurucu soğuk, kar ve fırtına gibi zorlu coğrafi ve iklim koşullarında üstün performans sergiledi. Aynı zamanda 27 bin 30 feet yükseklikle Türkiye irtifa rekorunu da elinde bulunduruyor.

Bu rekor, Bayraktar TB2'nin Türk havacılık tarihinde bir dönemin simgesi haline geldiğini ve Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücünü uluslararası alanda bir kez daha kanıtladığını gösteriyor.