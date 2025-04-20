Bayraktar TB2 SİHA Yerli Motor TM-100’le İkinci Kez Havalandı

Türk savunma sanayisinin en çok konuşulan platformlarından biri olan Bayraktar TB2, bu kez yalnızca bir SİHA olarak değil, tamamen yerli bir motorla yeniden doğan bir mühendislik başarısı olarak gökyüzüne yükseldi. Daha önce yurt dışı tedarikli motorlarla görev yapan TB2, artık kalbinde Türk mühendisliğinin ürünü olan TM-100 motorunu taşıyor. Peki TM-100 teknik özellikleri neler? İşte konuyla ilgili detaylar...

Bayraktar TB2 Yerli Motor İle Göklerde!

Bu motorla gerçekleştirilen ikinci uçuş, sadece bir test olmanın ötesine geçti zira bu uçuş, Türkiye'nin kritik teknolojilerde dışa bağımlılığını bitirme yolunda attığı somut adımların kanıtı oldu. TM-100’ün entegrasyonu, yalnızca bir teknik güncelleme değil, gelecekte SİHA sistemlerinde çok daha bağımsız ve sürdürülebilir bir üretim zincirinin kurulacağının da göstergesi. Her detayında yerli çözüm arayışının izlerini taşıyan bu motor, Türk mühendisliğinin ‘tam bağımsız savunma sanayii’ vizyonunun kalbi konumuna yerleşti. Şimdi ise gözler, TM-100’ün sadece TB2’de değil, çok daha büyük projelerde de görev almasına çevrildi.

Test uçuşu, Trakya semalarında sorunsuz şekilde tamamlandı. Yerli motor TM-100, Bayraktar TB2 platformuna başarıyla entegre edildi ve ikinci uçuşta da tüm sistemler beklenen performansı sergiledi. Baykar Yönetim Kurulu uçuşla ilgili haberi sosyal medya hesabı üzerinden “şükür” ifadesiyle duyurdu. Bu uçuş, yerli motorun olgunluk aşamasına geçtiğinin bir göstergesi olarak yorumlandı. Ayrıca ikinci uçuşa ait görüntülerde paylaşıldı.

TM-100, daha önce BM-100 olarak anılan ve çeşitli iyileştirmeler sonrası yeniden isimlendirilen bir proje. Bu motorun geliştirme sürecinde 40’tan fazla yerli firma aktif rol oynadı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar’ın açıklamasına göre, motorun içinde yer alan kontrol ünitesinden güç modüllerine kadar her bileşen Türkiye’de üretildi. Sistem, 3 yedekli kontrol yapısı ve termal dayanımı yüksek donanımıyla sınıfında fark yaratacak nitelikte.

Baykar’ın hedefi ise sadece TB2 ile sınırlı değil. TM-100 motorunun, ilerleyen dönemde Bayraktar AKINCI ve jet motorlu KIZILELMA platformlarında da kullanılması planlanıyor. Bu doğrultuda motorun farklı varyantlarının geliştirilmesi de gündemde. Baykar, böylece sadece hava aracı üreticisi değil, aynı zamanda motor teknolojisinde de öncü bir rol üstlenmek istiyor.

TM-100 ile atılan bu adım, Türkiye’nin insansız hava araçlarındaki başarısını sadece platform düzeyinde değil, motor gibi hayati bileşenlerde de kanıtlamaya başladığını gösteriyor. Önümüzdeki süreçte, bu motorun uluslararası sahada da ilgi görmesi ve ihracat potansiyeli taşıması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...