Rekor Kırdı: HÜRJET 1.2 Mach Hıza Ulaştı!

Türkiye’nin yerli ve milli jet eğitim/hafif taarruz uçağı HÜRJET, gökyüzünde yeni bir aşamayı daha geride bıraktı. Kendi hız rekorunu kırmayı başaran uçak proje için önemli bir kilit taşını geride bırakmış oldu. Bu sayede uçak ilk ses hızı baremini aşarak süpersonik sınıfa giriş yapmış oldu. Peki HÜRJET teknik özellikleri neler? İşte konuyla ilgili detaylar...

Rekor Geldi! Sırada Zirve Var!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen HÜRJET, geçtiğimiz günlerde yapılan test uçuşunda ses hızını geçerek önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Uçuş sırasında ulaşılan 1.2 Mach seviyesi, hem platformun mühendislik sınırlarını zorlarken hem de süpersonik kabiliyetini doğrulayan bir gösterge oldu. HÜRJET için bu hız değeri, sadece teknik bir veri değil; Türkiye’nin havacılık alanında açtığı yeni bir sayfanın da işareti.

Ancak süpersonik jet eğitim uçakları dünyasında işler biraz daha farklı işliyor. Aynı sınıfta uzun süredir görev yapan T-38 Talon ve Güney Kore yapımı T-50 Golden Eagle gibi rakipler, 1.4 ila 1.5 Mach seviyelerine çıkabiliyor. Yani HÜRJET hız rekorunu kırmış olsa da bu yarışta hâlâ önünde katetmesi gereken bir mesafe var. Bunun yanında bahsigeçen hız farkı operasyonel anlamda da büyük bir önem teşkil ediyor.

Fakat tüm bunlara rağmen HÜRJET’in bu seviyeye gelmiş olması, Türkiye’nin savunma sanayii açısından kolay küçümsenecek bir gelişme değil. Zira bu uçak, sadece bir eğitim platformu değil; aynı zamanda hafif taarruz görevlerine entegre edilebilecek modüler bir yapı taşıyor. Her test uçuşunda toplanan veriler, sistemin daha ileriye taşınması için kritik birer adım. Ve bu adım artık süpersonik eşiğin de ötesinde. Kısacası 1.2 Mach seviyesini aşarak aslında uçak sahip olduğu büyük potansiyeli göstermekte.

Bu durum da bizlere uçağın yakın bir zamanda zirveye oynayacağını göstermekte. Zira bir havacılık ürününün geliştirilme süreçleri adım adım ilerlemektedir ve tüm bu geliştirmelerin bir anda yapılması güvenlik tedbirleri anlamında pek mümkün değil. Uçağın teknik verileri ise şu şekilde:

HÜRJET Teknik Özellikleri

Yük Kapasitesi: 2.721 kg

2.721 kg Menzil: 2.222 km

2.222 km Azami Hız: 1.4 Mach

1.4 Mach G Limitleri: +8g / -3g

+8g / -3g Kesintisiz Dönüş: 5,5 g 15.000 ft < 0.9 Mach

5,5 g 15.000 ft < 0.9 Mach Tırmanma Oranı: 39.000 fpm

39.000 fpm Uzunluk: 13,6 m

13,6 m Kanat Açıklığı: 9,5 m

9,5 m Yükseklik: 5,1 m

5,1 m Kanat Alanı: 35 m2

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