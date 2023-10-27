Bayraktar TB3 SİHA, İlk Uçuşunu Başarıyla Gerçekleştirdi!

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketleri arasında yer alan Baykar, Bayraktar TB3 adındaki insansız hava aracının ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı. Yeni nesil insansız hava aracı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında başarıya ulaştı.

1 Saat Boyunca Uçtu!

İlk kez TEKNOFEST'te gördüğümüz Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), bir saat boyunca uçtu. İlk uçuşunun başarısını ise TEI tarafından yerli olarak geliştirilen ve 170 beygir gücündeki motoruna borçlu.

Bir hayalimizi daha gökyüzü ile buluşturduk çok şükür.#BayraktarTB3 ilk uçuşunu gerçekleştirdi... ✈️⚓️🚀



Ülkemize ve Milletimize hayırlı olsun. 🇹🇷#BayraktarTB3 successfully completed its maiden flight. ✈️⚓️🚀 pic.twitter.com/lrb2Neopcs — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) October 27, 2023

Deniz şartlarına uyumlu üretilen Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak.

Başarılı geçen ilk uçuşun ardından Selçuk Bayraktar şu açıklamaları yaptı:

"Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli uçak gemimiz TCG Anadolu'da göreve başladığında hava muharebesinde bir devrim yaşanacak. Gemiye konuşlanmalarıyla birlikte, uzun süreli keşif ve taarruz kabiliyetleri sayesinde deniz aşırı operasyonlarda büyük bir kuvvet çarpanı olacaklar. Yaklaşık 20 senedir ülkemizin tam bağımsız ve hür yarınları için geliştirdiğimiz insansız hava araçları serüveninde, 6 kilodan başlayarak 6 tona ulaşan, Bayraktar KIZILELMA ile ülkemizin ilk insansız savaş uçağına yürüyen yolculuğumuzda, bizler Cumhuriyetimizin 100. yılında mühendisler ve teknisyenler olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Cumhuriyetimizin 100. yılına armağanımız olsun."

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