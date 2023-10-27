Togg T10X Sahipleri Cumhuriyetin 100. Yılında Konvoy Oluşturacak!

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Togg, Tartışmaların Ardından Fatih Altaylı'nın Konuşmacı Olacağı Etkinlikten Çekildi!

Togg, dünyanın önde gelen marka, pazarlama, reklam, teknoloji ve düşünce liderlerinin bir araya geldiği Brand Week Istanbul etkinliğine bu sene sponsor oldu.