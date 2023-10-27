Togg T10X Sahipleri Cumhuriyetin 100. Yılında Konvoy Oluşturacak!
Togg T10X sahipleri Cumhuriyetin 100. yılında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde konvoy oluşturacak. İşte etkinliğe dair detaylar!
Togg önderliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Cumhuriyetin 100. yılına özel anlamlı bir etkinlik gerçekleşecek.
Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, T10X sahiplerini 29 Ekim Pazar günü "100. Yıl Togg Konvoyu"na davet ediyor. T10X sahipleri Yavuz Sultan Köprüsü'nden hep birlikte geçecek.
29 Ekim Pazar günü saat 13.45’te Yavuz Sultan Selim Köprüsü Avrupa Yakası tarafında buluşacak olan T10X sahipleri, konvoy oluşturarak saat 14.30’da Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamak amacıyla köprüyü geçecek.
29 Ekim'de Şarj İstasyonları da Ücretsiz Olacak
Togg ayrıca Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak 29 Ekim Pazar günü gün boyunca, tüm elektrikli araçlara Trugo istasyonlarında ücretsiz şarj olanağı sağlayacak.
29 Ekim'e özel sağlanan ücretsiz şarj olanağından faydalanmak isteyenlerin, Trumore mobil ve Trugo mobil uygulamasını indirmeleri gerekiyor.
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