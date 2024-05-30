Bayramda Şehir Dışına Çıkacak Olanlar Acele Etmeli: Otobüs Biletleri Tükenmeye Başladı!

Bayram dönemlerinde şehirlararası yolculuk yapmak zorlaşabliyor. Özellikle bilet almayı geciktirenler, yer bulamadıkları için yaptıkları plandan vazgeçmek zorunda kalabiliyor. 2 hafta sonra Kurban Bayramı için hazırlıklar ise çoktan başladı.

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanı Mustafa Yıldırım, bayram öncesindeki hazırlıkları ile ilgili bilgiler verdi. Bu sene okulların da kapalı olacağı hafta bayram tatilinin başlayacağını belirten Yıldırım, ülke genelinde de yolcukların yoğunlaşacağını söyledi.

Otobüs Biletleri Tükenmeye Başladı

Mustafa Yıldırım, otobüs seferlerinin artan seyahat talebi nedeniyle etkileneceğini belirtti. Yaptığı açıklamalarda şu sözlere yer verdi:

"Eğitim-öğretim dönemi 14 Haziran'da sona erecek, 16 Haziran'da da Kurban Bayramı başlayacak. Otobüs seferlerinde yoğunluk 12 Haziran'dan itibaren artacak. Şu an bayram tatili için otobüs biletleri tükenmeye başladı. Bayram tatilinde otobüsle seyahat edecek vatandaşların biletlerini bir an önce alması önem taşıyor. Hatta biletlerin gidiş-dönüş olarak alınmasını tavsiye ediyoruz. Bayram tatili dönüşü yoğunluk daha fazla olacak. Yaklaşık 7 milyon yolcunun otobüslerle seyahat edeceğini tahmin ediyoruz."

Artan talepler sebebiyle vatandaşlar için otobüslere 12-25 Haziran tarihleri aralığında ek sefer koymak istediğini de dile getiren Bakan, ek seferler için Bakanlığın izin vermesini beklediklerini söyledi.

Bir önceki bayram döneminde firmaların fiyatları artırması ve sonrasında ceza almalarına da değinen Yıldırım, "Şu an bilet fiyatlarında bir miktar indirim uygulanıyor. Firmalar, yoğunluk arttıkça biletleri tavan fiyattan satışa sunabilir ama belirlenen fiyat sınırının üzerinde satış yapamaz." dedi.