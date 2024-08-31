oBilet
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 540
- DOSYA BOYUTU 35 MB
- Üretici Mobil Atolye
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oBilet uygulaması ile Android cihazınızdan hızlı bir şekilde otobüs ve uçak bileti satın alabilirsiniz.
Otobüs ve uçak bileti almak için mutlaka bir seyahat firmasının şubesine gitmenize gerek yok. oBilet üzerinden de hızlı bir şekilde bilet alabiliyorsunuz. Tüm bunların yanı sıra oBilet APK üzerinden aldığınız biletler daha ucuza geliyor. Kredi kartı bilgilerinizi ve telefon numaranızı yazarak istediğiniz tarihe ve istediğiniz seyahat firmasına ulaşıp kendinize yer ayırttırabiliyorsunuz.
oBilet bu işi iyice profesyonelleştirmiş diyebiliriz.Uygulama ile onlarca otobüs ve uçak firmasına aynı anda ulaşabiliyorsunuz ve istediğiniz tarihe sorunsuz bilet alabiliyorsunuz. Mobil ve internet üzerinden bilet alırken muhtemelen her seferinde karşınıza oBilet çıkıyordur. Seyahat uygulamaları arasında ilk üçte kendisine yer veren uygulama, kullanıcıların ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaktadır.
oBilet APK İndir
oBilet kullanıcıların yorumlarına ve önerilerine oldukça önem veriyor. Sizin bilgi sahibi olabilmeniz için kullanıcıların yaptığı yorumları okumanızı sağlıyor. Bu şekilde ne kadar güvenli bir sistem olduklarını anlatabiliyorlar. Otobüs bileti alırken kalacak yere ihtiyacınız olabilir. Bu ayrıntıyı da düşünen oBilet size istediğiniz taktirde gideceğiniz yerdeki en yakın otelleride sıralayabiliyor.
Ayrıca aldığınız bileti veya alacağınız bir bileti diğer firmalar ile kıyaslayabiliyorsunuz. Ayrıca biletinizi aldıktan sonra sizde yorum yaparak diğer kullanıcılara bilgi verebilirsiniz. Oldukça anlaşılır ve hızlı bir arayüze sahip olan bu uygulama ücretsiz bir şekilde kullanıcılara sunuluyor.
Siz de oBilet indirin ve seyahatlerinizde biletlerinizi sorunsuz bir şekilde ayırtın.
oBilet
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 123
- DOSYA BOYUTU 52 MB
- Üretici Mobil Atolye
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oBilet uygulaması ile onlarca seyahat firmasının seferlerine ulaşabilir, biletinizi güvenlik endişesi duymadan satın alabilirsiniz.
Türkiye’nin en büyük otobüs ve uçak bileti portalı oBilet, 70’den fazla seyahat firmasını bir araya getiriyor. Yüksek güvenlik standartlarını kullanan uygulama üzerinden satın aldığınız biletler için hiçbir ek ücret ödemiyorsunuz. İptal ettiğiniz biletlerde de kesinti yapılmadan paranız iade ediliyor. Tabii ki çeşitli zorunlulukları ve ek ödemeleri yerine getirirseniz, iptal senaryolarından rahatlıkla yararlanabilirsiniz.
Varan, Ulusoy, Pamukkale, Nilüfer, Metro, Kamil Koç ve daha onlarca otobüs firmasını tek bir platformda toplayan oBilet’in iOs uygulamasını cihazınıza yükleyerek dilediğiniz firmanın biletini hızlı ve güvenli bir şekilde satın alabilirsiniz.
oBilet uygulması öne çıkan özellikleri:
- 70’den fazla otobüs ve uçak firmasının tüm seferlerine ulaşma
- biletini kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde alma
- Satın alınan bileti iptal etme
- Kullanıcı dostu arayüz
- Ek otel rezervasyonu
oBilet İndir
seyahat firmalarının web sitelerini dolaşmadan veya turizm firmalarına uğramadan dilediğiniz firmanın biletini kolaylıkla alabileceğiniz uygulamada seyahat edeceğiniz aracın bilgileri gösterilmektedir. Koltuk tipi, otobüs tipi, araç özellikleri (Kablosuz internet, koltuk arkası tv, müzik, usb girişi gibi seyahatinizi daha çabuk geçirmenizi sağlayan hizmetler olup olmadığını öğrenebiliyorsunuz.)
Siz de oBilet indirin ve tüm seyahat biletlerinizi rahatlıkla satın alın!