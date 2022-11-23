Bazı İlçelerin İl Olacağı İddia Ediliyor: İskenderun Hala Listede Yok!
Türkiye'de bazı ilçelerin yakında il olabileceğine dair iddialar ortaya atılmaya başladı. Peki, listede hangi ilçeler var ve hangileri yok? İşte detaylar!
Türkiye'de belirli dönemlerde mevcut il sayısının artacağına ve belirli ilçelerin il olacağına dair haberler ortaya atılıyor. Şimdi de belirlenen 10 ilçenin il olacağı yönünde iddialar üzerine konuşulmaya başlandı.
25 Haziran'da ortaya atılan bir iddia, Türkiye'deki il sayısın 100'e çıkacağı yönündeydi. Güncel duruma göre 81 ile ek olarak 10 ilçe daha il olma yolunda ilerliyor.
İl Olabilecek 10 İlçe
Trabzon ve Giresun'un ortak kullanımında olan ve yüzlerce yayla evinin bulunduğu Sisdağı Yaylası, 82. il olarak anılıyor. Kaçak ve çarpık yapılaşmanın sembolü haline gelen yayla, kendi içlerinde il olduklarını varsaysalar da yeni açıklanan listede yer almıyor.
Hükümetin bazı ilçeleri il yapacağı yönünde çıkan haberlerde Nazilli ilk sırada yer alıyor. Onu Silopi ve Ceyhan ilçeleri takip ediyor. Farklı şehirlerde yer alan bu ilçelerin ne zaman il yapılacağına veya gerçekten il olup olmayacaklarına yönelik net bir açıklama bulunmuyor. Listede yer almayan ve ''Neden listede yok?'' diye bahsedilen ilçelerden biri de İskenderun oldu.
İl olacağı söylenen 10 ilçenin tam listesi:
- Nazilli
- Silopi
- Ceyhan
- Polatlı
- İnegöl
- Yüksekova
- Ereğli (Konya)
- Tarsus
- Bodrum
- Alanya
Peki siz hangi ilçeleri bu listede görmek isterdiniz? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.
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