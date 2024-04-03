Yeni Bir Çalışma Ortaya Çıktı: Bazı Kişiler Daha mı Fazla FPS Görüyor?

Trinity College Dublin tarafından yürütülen ve Plos One dergisinde yayımlanan bir çalışma, bazı insanların saniyede daha fazla görüntü görebildiklerini ve bu sayede yüksek kare ve yenileme hızlarına karşı daha duyarlı olabileceklerini iddia ediyor.

Çalışma, 18 ila 35 yaşları arasındaki 88 katılımcıyı "Critical Flicker Fusion" (CFF) eşiğinde test etti. Bu yöntem kişinin görsel sistemlerinin, görsel sinyalleri ayırt edebileceği en hızlı hız olan Görsel Zamansal Çözünürlüğünü nicelendirmenin bir yöntemi.

Çalışmanın İşleyişi Nasıl?

Çalışma, katılımcılar arasındaki CFF eşiklerindeki farklılığı belirlemeyi amaçlıyor bu nedenle araştırmacılar, kişilerin ışık flaşlarına verdikleri tepkiyi ölçmek için ekrana bağlı gözlük gibi görünen bir düzenek geliştirdiler.

Bazıları ışığın sürekli olduğunu iddia ederken saniyede sadece 35 kez yanıp sönen hızlı ışık flaşlarını algılayabilen diğer katılımcılar da vardı. Bu, oyun dünyasında çok da yabancı olmayan bir durum. Kullanıcılar, uyumlu bir ekranla PS5'in ekranını saniyede 120 kez yenilemek üzere ayarlayabilirler.

Trinity College Dublin'deki doktora adayı Clinton Haarlem, The Guardian'a şunları söyledi:

"Daha yüksek hızlarda titreyenleri gören insanların, spektrumun alt kısmındaki insanlara kıyasla her zaman dilimi başına biraz daha fazla görsel bilgiye erişimi olduğunu düşünüyoruz."

Çalışmada her iki cinsin de CFF eşiklerinde fark bulunmadı. Yani birinin diğerinden üstün olabileceğine dair hiçbir veri yok. Bu, profesyonel sporcular veya rekabetçi oyuncular için büyük sonuçlar doğurabilir.

Araştırmacı Profesör Kevin Mitchell, The Guardian'a şu açıklamayı yaptı:

"Algılama hızındaki bireysel farklılıkların, hızlı hareket eden nesnelerin yerini tespit etmek veya takip etmek gerekebilecek yüksek hızlı durumlarda, örneğin top sporlarında veya görsel sahnelerin hızla değiştiği rekabetçi oyunlarda belirgin hale gelebileceğine inanıyoruz."

Oyun monitörü yenileme hızları 540Hz ve ötesine kadar hızla yükselmeye devam ediyor. Şimdi ise bazı insanların kare hızlarına ve yenileme hızlarına daha duyarlı olabileceğini öne süren gerçek kanıtlar bulunuyor.