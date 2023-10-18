BBC'nin Popüler Yarışması Acun Ilıcalı Tarafından Satın Alındı: TV8'e Geliyor!

BBC'nin son iki yıldır en popüler yarışmalarından biri olan "The 1% Club"ın formatı Acun Medya tarafından satın alındı. Yarışma yenilenen hâliyle TV8 ekranlarında Türk izleyicilerle buluşacak.

Formatın farklı ülkelere satışı yalnızca Türkiye ile sınırlı değil. BBC, Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Hollanda, İspanya, Almanya, Avustralya ve İsrail gibi birçok ülkeye yarışmanın formatını satarak kendi programlarını yayınlama hakkı tanıdı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan BBC yetkilisi Andre Renaud şu ifadeleri kullandı:

"Popüler eğlence formatlarını Türk izleyicilerle buluşturma konusunda harika bir geçmişe sahip olan Acun Medya formatımızı satın aldı. Acun Medya ile çalışmaktan ve Türk izleyicilerin formata dahil olmasından büyük bir heyecan duyuyoruz."

The 1% Club TV8'de Ne Zaman Yayınlanacak?

TV8 ekranlarında 2024 yılının başlarında yayın hayatına başlaması beklenen program The 1% Club en nihayetinde bir soru yarışması.

100 adet yarışmacıyla toplamda 15 soru sorulan programda yarışmacılar her yanlış cevaplarında eleniyorlar. Birden fazla aşaması bulunan yarışmada yarışmacılar doğru cevap verdikçe sonraki aşamalara kalmaya hak kazanıyorlar.

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