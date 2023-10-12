Acun Ilıcalı El Attı: Beyaz Show Ekranlara Geri Dönüyor!

Yayın hayatına 1996 yılında başlayan Beyaz Show, Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla yıllarca Türk televizyonunun en sevilen programı oldu. 2018 yılında yayından kalkan talk show türündeki program, seyricileri bir hayli üzmüştü.

Uzun zamandır Beyaz Show'un yeniden başlayacağıyla ilgili haberler yapılsa da bugüne kadar herhangi bir gelişme olmamıştı. Nihayet Acun Ilıcalı bu duruma el attı ve Beyaz Show'un ekranlara geri döneceğini açıkladı.

Yılbaşında Ekranda!

Hatırlarsanız herkes yıllarca Beyaz Show için her hafta cuma günleri ekran başına otururdu. Türk halkının stres atmak için tercih ettiği komedi programı ne yazık ki 2018 yılında ekranlara veda etmişti. Seyirciler uzunca bir süre programın geri dönmesini umutla bekledi.

Basında zaman zaman "Beyaz Show geri dönüyor" haberleri yapılsa da bugüne kadar herhangi bir karar alınmadı. Ancak nihayet resmî bir ağızdan konuyla ilgili açıklama geldi.

Acun Ilıcalı, Candaş Tolga Işık'ın programına katıldı ve Beyaz Show'un yılbaşında ekranda olacağını belirtti. İşte Acun Ilıcalı'nın Beyaz Show ile ilgili açıklaması:

"Çok büyük geliyoruz. Beyaz Show yılbaşında ekranda olacak. Beyazıt Öztürk benim televizyon sektöründe takdir ettiğim insanlardan biridir. Hem kalbine hem de işine büyük hayranlığım var. Yılbaşında akılları alacak bir Beyaz Show olacak. Bu konuda ben de çok heyecanlıyım. Yılbaşı gecesi nefes almadan izleyeceğiz. Bu ülkenin Beyaz Show'a ihtiyacı var."

Peki siz Beyaz Show'u yılbaşı gecesi izleyecek misiniz? Yorumlarınızı aşağıdaki kutucuktan bizimle paylaşabilirsiniz.