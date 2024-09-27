ATM’lerde Bu Şifrelerin Kullanımına Yasak Geliyor!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bugün oldukça önemli kararlara imza attı. Size bunlardan ilki olan kredi kartı ve ihtiyaç kredi borçlarındaki yapılandırma kararından bahsetmiştik. Şimdi ise BDDK, güvenlikle ilgili kritik bir hamle yaptı. Doğum tarihi, il plaka kodu, futbol takımlarının kuruluş tarihleri gibi pek çok "kolay şifre" bundan sonra ATM'lerde kullanılamayacak. İşte detaylar!

BDDK, Şifrenizi 1453 Yapmanıza İzin Vermeyecek

Eminiz ki pek çoğunuzun çevresinde kart şifresi olarak 1453, 1905, 1923 gibi önemli tarihleri kullanan ya da 5555, 3435 gibi plakalar üzerinden şifre belirleyen insanlar vardır. Her ne kadar bu şifreler o kişiler için "özel ve hatırlanabilir" olsa da bu durum güvenlik açısından oldukça riskli.

Eğer şifreniz 1543 ise ve kartınızı kaybederseniz sokaktan geçen herhangi bir insan bile hesabınıza birkaç denemede erişebilir. Durumun farkında olan BDDK ise bu şifrelerin kullanımını yasaklayacak. Türkiye'deki bankacılık müşterileri bundan sonra İstanbul'un fethi, tuttuğu takımın kuruluş yılı ya da doğum tarihini şifre yapamayacak.

Bu sizi yabancılara karşı koruyacağı gibi sizi tanıyan ve Galatasaray sevginizden dolayı kart şifrenizi 1905 yapacağınızı bilen yakın tehditlerden de koruyacak. Mevcut şifreleri bu kombinasyonlardan biri olan müşterilerin ise değişikliklere hazır olması gerek.

Söz konusu banka müşterileri ATM'de yapacakları ilk işlemde otomatik olarak şifre değiştirme ekranına yönlendirilecek ve yeni kurallara uygun bir şifre belirlemek zorunda kalacaklar.