BDDK, Depremzedelere Verilen Krediler İçin Yeni Karar Aldı

Kahramanmaraş dahil 10 ili etkileyen depremde olan vatandaşların mevcut ve yeni kredileri için 6 Şubat itibariyle yeni bir karar alındı. Deprem bölgelerinde olan ve etkilenen vatandaşlara, 6 ay boyunca vade ve taksit kolaylığı ile kredi çekebilme imkanı tanındı.

BDDK, deprem için toplanan kurulda "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik", "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik" ve "Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik" kararları açıklandı.

Depremzedeler İçin Kredi Kolaylığı

Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Diyarbakır, Kilis, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Osmaniye illerinde yaşayan ve depreme maruz kalmış kişilere 6 Şubat itibariyle 6 ay süre ile kredi vadeleri ve taksitlendirme süreleri için kolaylık tanınmaya başlandı.

Bu illerde yerleşik kişilere yeni kullandırılacak ya da yeniden yapılandırmaya girecek olan konutlar, taşıtlar ve tüketici kredileri için vadeler yeni alınan karar üzerinden verilecek. BDDK tarafından belirlenen sürelere tabii olunmayacağı ve ödemesiz dönemlerin uygulanması da dahil bankalarca belirleme yapılacağı aktarıldı.

Bunların yanı sıra üye işyerleri tarafından kredi kartlarından gerçekleştirilecek mal ve hizmet satın alımında kart taksitlendirme süreleri bir kata kadar yükseltilecek.