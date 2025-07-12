Resmen Açıklandı! Kredi Kartı ve İhtiyaç Kredisi Borçları 48 Ayda Silinecek mi?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi kartı borçlarına yönelik yeni bir yapılandırma süreci başlattı. Buna göre kredi kartı borçluları borçlarını yapılandırma yöntemiyle daha kolay bir şekilde ödeyebilecek. Peki BDDK kredi kartı borçları yapılandırma sürecinde yeni sistem nasıl işleyecek? İşte BDDK kredi kartı borç yapılandırma süreci ve detayları...

BDDK Kredi Kartı Borçlarında Yeni Düzenlemeye Geçiyor!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödemekte zorlanan milyonlarca vatandaş için yeni bir yapılandırma kararı açıkladı. Resmi olarak duyurulan düzenlemeye göre hem kredi kartı hem de ihtiyaç kredisi borçları 48 aya kadar taksitlendirilebilecek. Üstelik bu fırsat için başvuru süresi 3 ay olarak belirlendi.

Daha önce yalnızca belirli gecikme koşullarında geçerli olan yapılandırma sistemi artık çok daha geniş bir kitleyi kapsıyor. Artık dönem borcunun tamamı veya bir kısmı ödenemeyen kredi kartı borçları da yapılandırılabilecek. Aynı şekilde herhangi bir gecikme yaşayan ihtiyaç kredisi sahipleri de bu düzenlemeden yararlanabilecek.

Yapılandırmalar için geçerli azami faiz oranı yüzde 3,11 olarak açıklandı. Bu da kredi kartı ve ihtiyaç kredisi kullanıcıları için daha düşük maliyetli bir ödeme planı anlamına geliyor. Ayrıca daha önce yapılandırma yapanlar da bu yeni sistemden ikinci kez faydalanabilecek. Başvurular borçlunun güncel borç bakiyesi üzerinden değerlendirilecek. Bu da yapılandırmaya başvuran kişilerin sonradan oluşabilecek faiz yüklerinden korunmasını sağlayacak.

Yeni düzenleme yalnızca yapılandırma kolaylığı sunmakla kalmıyor aynı zamanda bazı sınırlamalar da getiriyor. Yapılandırma sürecindeki kullanıcılar:

Borcun en az yarısını ödemeden kredi kartı limitlerini artırılamayacak,

Yapılandırma kapsamındaki ihtiyaç kredisi bakiyesini aşan yeni kredi çekemeyecek.

Bu adımlarla birlikte BDDK, hem bireysel borçluluğu azaltmayı hem de kredi sisteminde sürdürülebilirliği sağlamayı hedefliyor.

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BDDK Kredi Kartı Borç Yapılandırması Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kredi kartı veya ihtiyaç kredisi borcunuzu 48 aya kadar yapılandırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Borç Durumunuzu Kontrol Edin:

Yapılandırma kapsamına girip girmediğinizi görmek için kredi kartı veya ihtiyaç kredinizde birikmiş borç veya gecikme olup olmadığını kontrol edin. Bankanızı Belirleyin:

Kredi kartı veya ihtiyaç kredisi borcunuzun ait olduğu bankayı tespit edin. Her yapılandırma, ilgili banka tarafından gerçekleştirilir. Başvuru Kanalını Seçin:

Mobil bankacılık uygulaması

İnternet bankacılığı

Banka şubesi

Bu üç yöntemden biriyle başvuru yapılabilir.