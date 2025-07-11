Artık Kullanamayacaksınız: BTK, eSIM Şirketlerine Erişim Engeli Getirdi

Özellikle yurt dışı seyahatlerinde ve uluslararası iletişimde kolaylık sağlayan eSIM teknolojisine yönelik yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınan kararla dünya genelinde popüler olan 8 farklı eSIM sağlayıcısına erişim engeli getirildi.

Türkiye'de 8 Büyük eSIM Platformuna Erişim Engeli Getirildi

Saily

Airalo

Holafly

Nomad

Instabridge

Mobimatter

Alosim

BNESIM

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınan kararla, dünya genelinde popüler olan 8 farklı eSIM sağlayıcısına Türkiye'den erişim engellendiği ortaya çıktı. Engellenen platformlar arasında Saily, Airalo, Holafly, Nomad, Instabridge, Mobimatter, Alosim ve BNESIM gibi sektörün önde gelen isimleri bulunuyor.

eSIM, fiziksel SIM kart kullanmadan telefon hattı açmaya ve farklı ülkelerde uygun fiyatlı internet paketleri satın almaya olanak tanıyor. Özellikle sık seyahat edenler ve yurt dışında yaşayan vatandaşlar tarafından tercih edilen bu hizmetler roaming ücretlerinden kaçınmak isteyenler için ekonomik bir alternatif sunuyordu.

Erişim engelinin gerekçesi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak uzmanlar, yerli telekomünikasyon şirketlerinin roaming gelirlerini koruma amacının veya güvenlik endişelerinin bu kararda etkili olabileceğini değerlendiriyor. Kullanıcılar, VPN gibi alternatif yöntemlerle bu platformlara erişmeye çalışsa da, eSIM aktivasyon süreçlerinin Türkiye'de sorunlu hale geldi.