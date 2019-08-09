Behzat Ç. 4. Sezon 4. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

Behzat Ç. yeni sezon 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Yönetmen koltuğunda Serdar Akar’ın oturduğu efsanevi dizi, Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, Canan Ergüder ve Güven Kıraç gibi güçlü isimleri bir araya getiriyor.

Televizyondaki macerasına 2010 yılında başlayan Behzat Ç., kısa zamanda geniş bir hayran kitlesi yaratmayı başarmıştı. 2013 yılında yayınlanan final sezonundan tam altı sene sonra akış servisi BluTV’de karşımıza çıktı.

Yeni sezonunda üç bölümü geride bırakan Behzat Ç.’nin merakla beklenen 4. Sezon 4. bölüm fragmanı yayınlandı. İlk üç bölümde görünmeyen Berkan Sal’ın hayat verdiği Akbaba karakteri, bu bölümde seriye geri dönüyor.

Behzat Ç.'nin önceki bölümlerinde neler olmuştu, isterseniz ondan da kısaca bahsedelim. Dizinin ilk bölümlerinde izleyenler tarafından bilineceği üzere Ercüment Çözer Cinayet büro ekiplerine suikast düzenlenmesini sağlayarak Behzat'ı geri göreve getirmeye çalıştı. Bunun sebebi Ercüment ve Memduh Başkan'ın hiç haberdar olmadığı bir oluşumun devlet kademesi içerisinde yüksek mevkilere kadar uzanan bir ağ oluşturmalarıydı.

Ercüment kendi adına çalışan birinin öldürülmesi üzerine bu ağı keşfetmiş ve bu ağın peşinden gidebilecek tek cesur kişinin Behzat olduğunu düşünmüştü. Her ne kadar bu yönde kendi çıkarları uğruna planlar yapmış olmasına rağmen Behzat'ın ne yapacağı belli olmadığı için planları sekteye uğrayacak gibi duruyor.

Behzat Ç. 4. Sezon’da toplam dokuz bölüm izleyeceğiz. Yeni sezonu Ercan Mehmet Erdem tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Akar oturuyor.

Başrolünde Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, Canan Ergüder ve Güven Kıraç gibi güçlü isimlerin bulunduğu Behzat Ç. dördüncü sezon, 25 Temmuz’da BluTV’de başlamıştı.

Sizleri daha fazla meraklandırmadan, Behzat Ç. 4. sezon 4. bölüm fragmanı ile başbaşa bırakalım. İyi seyirler!