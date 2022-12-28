Behzat Ç. Dizisine Büyük Tepki: Ankaragücü Açıklama Yaptı!

Sevilen Türk dizilerinin en başında gelen ve uzun süredir yeni sezonu için beklenen Behzat Ç. hatırlayacağınız üzere BluTV platformunda beklenen dönüşü yapmıştı. Geçtiğimiz yaz aylarında bu müjdeli haberi dizinin başrolü Erdal Beşikçioğlu vermişti.

Dizinin yeni sezonunun yayınlanmasının ardından olumlu eleştiriler almış olsa da bugün ilginç bir hadise yaşandı. Ankaragücü futbol takımının resmî Twitter hesabından yapılan paylaşımda dizide kullanılan bir uyuşturucu satısının Ankaragücü taraftarı olarak gösterilmesine büyük tepki gösterildi.

Kulübün yayınladığı açıklamada Ankara'nın en önemli değerlerinden birine yapılan bu saygısızlığı asla kabul etmedikleri belirtilirken, durumda emeği olan herkesin kulüpten özür dilemesi gerektiği belirtildi.

Bir Uyuşturucu Satıcısı Ankaragücü Taraftarı Olarak Gösterildi

Ankaragücü futbol kulübünün açıklamasının tamamı şu şekilde:

Dijital bi platformda yayınlanan Behzat Ç. dizisinde bi uyuşturucu satıcısının MKE Ankaragücü taraftarı olarak gösterilmesini üzülerek takip ettik. 112 yıllık bir tarihe sahip; Milli Mücadele döneminin kahramanları İmalat-ı Harbiye işçileri tarafından kurulan bi kulübün armasının bu şekilde kullanılmasını şiddetle kınıyoruz. Ankara'da çekimleri yapılan bir dizinin, Ankara'nın en önemli değerlerinden birine yaptığı bu saygısızlığı asla kabul etmiyoruz. Behzat Ç. dizisinin senaristinden, yapımcısından ve yayıncı kuruluşundan; camiamızdan özür dilemesini ve yaptıkları kabul edilemez yanlışı düzeltmesini ivedilikle bekliyoruz. Konunun mutlaka takipçisi olacağız.

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