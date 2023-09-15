Beklenen Emojiler Geliyor, Klavyeler Renkleniyor!

Yeni emojiler yolda. Emojipedia tarafından bildirildiği üzere Unicode Konsorsiyumu, Emoji 15.1'i resmi olarak onayladı; bu, gelecekte cihazlarınızda bir dizi yeni emojinin görüneceği anlamına geliyor.

Emoji Teklifleri Kabul Ediliyor

Emoji dizisine önceki sürümlerde olduğu kadar fazla ekleme yapılmadı. Emojipedia'ya göre yepyeni emojiler yatay olarak sallanan bir kafa, dikey olarak sallanan bir kafa, bir anka kuşu, bir limon, kahverengi bir mantar ve kırık bir zincirden oluşuyor.

Ayrıca farklı aile boyutlarını ifade eden yeni emojiler ve aşina olabileceğiniz, farklı yönlere bakan birkaç emoji sürümü de var. Resmi olarak kabul edilen emojiyi Unicode Konsorsiyumu web sitesinde görebilirsiniz.

Mevcut listede bir emojinin eksik olduğunu düşünüyorsanız kendiniz için bir teklif gönderebilirsiniz. Başvurular Nisan 2024'te yeniden açılacak.

Siz hangi emojilerin olmasını istersiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.