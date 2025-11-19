Beklenen Ghost of Yotei Özelliği Sonunda Geliyor

Yeni Oyun+, sektörde en çok sevilen özelliklerden bir tanesi haline geldi. Bir defa bitirdikten sonra açılıyor olup, kaydettiğiniz aşamayı bir sonraki turunuza aktarabilmeniz mümkün oluyor. Haliyle de artık güç gösterisi yapabilir hale geliyor. Elbette bu durum FromSoftware oyunları için pek de geçerli olmuyor, ama diğer oyunların verdiği zevkin ikiye katlandığına şüphe yok. Ghost of Yotei de bu listeye eklenen yeni oyun olacak.

Yeni Ghost of Yotei Güncellemesiyle Yeni Oyun+ ve Dahası Geliyor

Hiç şüphesiz ki Yeni Oyun+, oynanış süresini uzatmak için iyi bir özellik oluyor. Temel oyuna yeni meydan okumalar eklemesinin yanı sıra, ekstra seçenekler ve özellikler de ekliyor. Mesela son çıkan oyunlardan Silent Hill f de oyuncuların hikayeyi tam olarak anlamalarında bir hayli etkili oluyor. Eğer Ghost of Yotei'yi bir kez daha oynamak için geçerli bir sebep arıyorsanız, 24 Kasım 2025 Pazartesi gününü bekleyebiliriz.

PlayStation Blog sayfası üzerinden verilen bilgilere bakılırsa, oyunu bir defa bitirdikten sonra kilidi açılan bu özellik ile hikayeye baştan başlayacaksınız. Topladığınız silahlar ve zırh setleri ve kilidini açtığınız yetenekler ise doğrudan yeni oyununuza aktarılacak. Ancak hepsi bu kadar ile sınırlı değil. Eğer oynadığınızdan daha sert bir deneyim arıyorsanız, yeni zorluk derecelerinin ve bunlarla bağlantılı kupaların sizi beklediğini söyleyelim.

Ghost Flowers (Hayalet Çiçekler) isimli yeni bir oyun içi kredi de eklenecek olup, biriktirdiğiniz kredileri yeni bir satıcıda kullanarak daha başka zırh setlerine ve silah boyalarına erişim sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca oyuna otuz yeni kozmetik ve on yeni süs de eklenecek. Silahlar ve zırh setleri için yeni bir geliştirme seviyesi, tuş atamalarını değiştirme ve yeni fotoğraf modu için daha fazla filtre, deklanşör hızı ve dahası gibi yeni erişilebilirlik seçenekleri de Yeni Oyun+ ile gelecek yenilikler arasında bulunuyor.

Son olarak, yeni güncelleme ile ayrıca Yeni Oyun+ haricinde istatistik takibi ile meydan okumaları yeniden oynayabilme imkanı da sunulacak. Haliyle hoşunuza giden meydan okumalar var ise artık geri dönüş yapabilmeniz de mümkün olacak. Görünüşe göre yeni Ghost of Yotei güncellemesi, oyuncuların Atsu ile yeniden buluşması ve halihazırda oynayan oyuncuların da bu süreyi biraz daha uzatmalarını sağlayacak. Peki siz bu güncellemenin içeriği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorum kısmında bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.