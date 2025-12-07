Zam Dalgası Geliyor: Telefon, Tablet ve Bilgisayar Fiyatları Hızla Yükselecek

Son dönemlerde teknoloji dünyası alarmda. Bunun sebebi, bellek tarafındaki hızlı fiyat artışı. Şimdiye kadar birçok ekran kartı üreticisi, donanım fiyatlarının giderek artacağına dair uyarıda bulundu. Kısa süre önce gelen bir rapor ise önümüzdeki aylarda elektronik ürünlerin daha da pahalı hale geleceğini ortaya koyuyor. İşte ayrıntılar...

Bellek Krizi Daha da Derinleşecek

ABD merkezli uluslararası yönetim danışmanlığı şirketi McKinsey & Company’nin yayımladığı rapora göre veri merkezleri ve yapay zekâ sistemlerinin bellek ihtiyacı hızla artıyor. Raporda Microsoft, Meta ve Google gibi dev teknoloji şirketlerinin veri merkezlerine yönelik talebinin her yıl yüzde 20 ila 25 oranında yükselmesinin beklendiği ifade ediliyor.

Veri merkezlerinin bu hızlı büyümesi bellek üreticilerinin önceliklerini değiştirmesine neden oluyor. Öyle ki üreticiler kapasitesini giderek daha fazla bu alana yönlendiriyor. Hatta bazı bellek firmaları kısa süre önce tüketici tarafına satış yapmayı durdurduklarını ve tüm üretimi veri merkezlerine ayıracaklarını duyurmuştu. Görünen o ki bu kararı veren şirket sayısı önümüzdeki yıllarda daha da artacak.

Tabii bu durumda bellek kullanan neredeyse tüm elektronik ürünlerde fiyat artışlarının yaşanması oldukça olası görünüyor. Bellek tedarikindeki sorunlar ekran kartı ve anakart gibi bileşenlerde şimdiden ciddi fiyat artışlarına yol açmış durumda. Uzmanlara göre bu durum yalnızca bilgisayar donanımlarıyla sınırlı kalmayacak. Öyle ki önümüzdeki yıllarda telefon, tablet ve benzeri elektronik ürünlerde de benzer şekilde belirgin fiyat artışları bekleniyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.

