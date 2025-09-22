BenQ, 500 Hz OLED Monitörlerini Tanıttı: İşte Özellikleri!

BenQ, OLED performansını kendi renk uzmanlığıyla birleştiren MOBIUZ serisi monitörlerini duyurdu. Yeni modeller EX271UZ, EX271QZ ve EX321UZ; hem oyuncuların ihtiyaçlarını karşılıyor hem de renkler konusunda görsel bir şölen sunuyor.

BenQ MOBIUZ Monitörler: 500 Hz’den 4K’ya Üst Seviye Oyun Deneyimi

Monitörler, renk geçişlerini pürüzsüzleştiren Spectral Color Refinement teknolojisi ve ışık–gölgeyi piksel düzeyinde optimize eden High Pixel Contrast özelliği ile geliyor. Oyuncular, Light Tuner ve Color Vibrance seçenekleriyle daha ince ayarlar yapabiliyor.

BenQ’nun Color Shuttle yazılımı ise oyuna özel renk modları sunarken, yapay zekâ destekli Smart Game Art algılama sistemi 120’den fazla AAA oyun profilini eşleştiriyor. Böylece Elden Ring ve The Last of Us gibi yapımlar, geliştiricilerin tasarladığı renk ve detaylarla ekrana yansıyor.

Üç model de derin siyahlar, zengin renkler, hızlı tepki ve akıcı hareket için QD-OLED panel kullanıyor. EX271UZ ve EX321UZ, 4K çözünürlük ve 240 Hz yenileme hızı sunuyor. Rekabetçi FPS oyuncuları için tasarlanan EX271QZ ise 2K çözünürlük ve 500 Hz yenileme hızı ile maksimum kare/saniye akıcılığı hedefliyor.

Tüm modeller yüzde 99 DCI-P3 renk gamı kapsaması ve DeltaE<2 renk doğruluğu sağlıyor. HDR desteği modeline göre değişiyor: EX271UZ için HDR400, EX321UZ için HDR500; böylece kontrast, parlak vurgular ve aydınlatma efektleri gelişiyor.

Tüm monitörlerde 0,03 ms GtG tepki süresi ile bulanıklık ve hayalet görüntüler ortadan kalkıyor. FreeSync Premium Pro desteği de HDR oyunlarda yırtılmasız, akıcı bir deneyim sunuyor. Bağlantı tarafında USB-C (90 W güç iletimi), DisplayPort 1.4 (EX321UZ’de 2.1) ve HDMI 2.1 seçenekleri yer alıyor.

Rekabetçi oyuncular için özelleştirilebilir nişangâh, FPS sayacı ve bulanıklık azaltma gibi özellikler mevcut. Konsol kullanıcıları içinse KVM switch, ALLM/VRR, eARC ve uzaktan medya kontrolü gibi ekstralar sunuluyor.