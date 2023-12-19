Oyun Dünyasında Devrim: BenQ'nun Yeni Monitörü Asus'a Meydan Okuyor!

Oyun dünyasının önde gelen isimlerinden BenQ yepyeni 540 Hz yenileme hızına sahip oyuncu monitörünü tanıttı.

BenQ 540 Hz Oyuncu Monitörü İle Asus'un Zirvesine Meydan Okuyor!

Gelişme yılın başında CES 2023'te başlayan ve 40 Hz ile liderliği elinde tutan dev oyuncu monitörü üreticisi Asus ile yaşanan rekabeti daha da kızıştırdı.

Asus'un ROG Swift PG248QP modeliyle 540 Hz'lik devrimi gerçekleştirmesinin ardından BenQ da CES 2024 öncesinde ZOWIE XL2586X modeliyle iddiasını ortaya koydu. 24.1 inçlik 1920x1080 piksel çözünürlüğe sahip Fast-TN paneli tam 540 Hz yenileme hızı sunarak dikkatleri üzerine çekiyor.

DyAc+ teknolojisi sayesinde hızlı akışlı oyunlardaki hareket bulanıklığını ortadan kaldıran XL2586X, eSpor dünyasının profesyonelleri ve etkileyici oyun deneyimi arayanlar için tasarlandı.

Ürün standart bir tasarıma sahip olmasının yanı sıra BenQ'nun uzun süredir başarılı bir şekilde kullanılan teknolojik yenilikleriyle donatıldı.

Çığır açan monitör Türkiye'de de satışa sunuldu ancak spesifik olarak eSpor oyuncularını hedef aldığı düşünüldüğünden ürünün fiyatı henüz açıklanmış değil. BenQ'nun kalitesi ve performansıyla bilinen marka olduğu için uygun fiyat beklentisi düşük değil.

BenQ'nun 540 Hz oyuncu monitörü içerdiği özelliklerle sadece görüntü kalitesinde değil, aynı zamanda oyun deneyiminde de çıtayı yükseltiyor. Bu rekabet dolu dönemde oyuncuların seçenekleri çeşitleniyor ve teknoloji her geçen gün bir adım daha ileri gidiyor.