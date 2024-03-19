Bentley Elektrikli Aracının Çıkış Tarihi Ertelendi: Peki Ama Neden?

Bentley, ilk elektrikli modelini 2025 yılında piyasaya sürmeyi planlıyordu. Ancak bu gerçekleşmeyecek gibi görünüyor. Bu gecikmenin nedeni ise CEO Adrian Hallmark'ın söylediğine göre, EV'in yazılım ve teknik sorunları olması.

EV'in 2026 sonlarına doğru çıkması bekleniyor, ancak müşteri teslimatları 2027'ye kadar başlamayacak. Buna ek olarak Autocar, Bentley'nin, on yılın sonunda tamamen elektrikli olma hedefini ertelemeyi planladığını duyurdu.

Son söylenenlere göre Bentley, 2033 yılına kadar benzinli tüm araçlardan tamamen kurtulmak istiyor.

Bentley'nin Elektrikli Arabasının Özellikleri

İlk EV, İngiltere'de üretilecek. Porsche ve Audi tarafından birlikte geliştirilen Premium Platform Electric tarafından desteklenecek.

Şu anda ertelenen EV, mevcut bir modelin yerine geçmeyecek; tamamen farklı bir ürün olacak. Geldiğinde, "pillerin W12'si" denilen daha sıcak bir Speed versiyonu alacak ve elektrik motorları, içten yanmalı motorlardan %50 ila %100 daha fazla güç sunacak şekilde geliştirilecek.

Bentley'nin ilk EV'ine girecek piller, geçen yıl Hallmark tarafından yapılan bir açıklamaya göre tek bir şarjla 350 ila 450 mil arası bir menzile sahip olacak. Bataryanın %10 ila %80'i arasında şarj etmek için 20 dakikadan az bir süre gerekecek.

Kat Hal pil kullanacak olan Bentley, bu tarz pillerin daha güvenli olduğunu savunuyor. Bu piller henüz üretimde yaygın değil, fakat diğer pillere kıyasla daha dayanıklı, güvenilir ve yüksek enerji depolayabildiği belirtiliyor.