Bentley Motor Sesini Orkestra İle Değiştirdi!

Bentley, ilk elektrikli modelinin isminin Torcal olduğunu açıklamasının ardından dikkat çekici bir adım daha attı. Birçok otomobil üreticisi elektrikli modellerinde sahte motor sesi kullanırken İngiliz üretici farklı bir yol izlemeyi tercih etmiş. Bentley Torcal, motor sesini taklit etmek yerine özel olarak bestelenen orkestral bir ses deneyimi sunacak.

Bentley Neden Motor Sesi Yerine Orkestra Kullanıyor?

Elektrikli otomobiller sessiz yapıları nedeniyle birçok üreticiyi çeşitli ses çözümlemelerine yöneltiyor. Bazı markalar araçlarında fütüristik şekilde elektronik sesler kullanırken, kimi markalar ise içten yanmalı motorların sesini tercih ediyor. Bentley ise ilk elektrikli modelinde bu iki yaklaşımın da dışına çıkıyor.

İngiliz üretici Torcal modelinde 'Bentley Dynamic Symphony' adını verdiği özel ses sistemine yer verecek. Bu sistemi geliştirirken geçmişine yönelen Bentley mühendisleri 1930'lu yıllarda kullanılan süperşarjlı motorları, ikonikk 6,75 litrelik V8 motorunu ve artık üretilmeyen W12 güç ünitesini detaylı şekilde incelemiş.

Yapılan bu çalışmalar sonucunda mühendisler oldukça ilginç bir sonuca ulaştılar. Buna göre sürücüler motor sesini değil, motorların oluşturduğu ritme kendilerini kaptırıyor. Bu durumu göz önünde bulunduran Bentley, yeni modelinde motor sesi yerine motorların çalışma şekline uygun şekilde bir müzikal kompozisyonla karşımıza çıkacak.

Bentley Dynamic Symphony Nasıl Çalışıyor?

İngiliz üretici, geliştirdikleri ses sisteminin motor seslerini taklit etmediğinin özellikle altını çiziyor. Şirket bu çalışma ile sürücülere benzer duyguları müzik ile yaşatmak istediklerini belirtiyor. Bu doğrultuda müziğin merkezinde davullar yer alıyor. Davullar temel ritmi oluştururken viyola ve bas gitar ise müziğin gücünü ve karakterini artırıyor.

Bentley, bu sistem tarafından oluşturulan sesin sabit olmayacağını belirtiyor. Oluşturulan müzik hıza ve sürüş karakterine göre değişecek. Araç hızlandığında orkestranın temposu yükselirken, sürücü gazdan ayağını çektiğinde ise müzik daha sakin bi hâl alacak. Bentley Torcal bu sayede sürüşe gerçek zamanlı bir tepki veren dinamik bir ses atmosferi sunacak.

Bentley Torcal Hangi Özelliklere Sahip Olacak?

Torcal, Bentley'nin ilk tamamen elektrikli seri üretim modeli olacak. Yaklaşık 5 metre uzunluğa sahip olan SUV modelin Bentley Bentayga'nın altında konumlandırılacak. Audi ve Porsche tarafından geliştirilen Premium Platform Electric (PPE) mimarisi üzerinde yükselecek olan modelin teknik verileri ise henüz tam olarak netleşmiş değil.

Veriler henüz netleşmiş olmasa da Torcal hakkında bazı bilgiler sızmış durumda. Buna göre yeni model 113 kWh batarya ve 390 kW hızlı şarj özelliği sunacak. 480 kilometrenin üzerinde menzil sunması beklenen aracın bataryasının yüzde 10'dan yüzde 80'e sadece 16 dakikada şarj olması bekleniyor. Yapılan iddialara göre Bentley Torcal, 1.000 beygirin üzerinde güç ve tork sunacak.

Bentley Torcal Ne Zaman Tanıtılacak?

Bentley, ilk elektrikli modeli olan Torcal'ı 23 Eylül 2026 tarihinde Londra'da düzenlenecek olan bir etkinlik ile görücüye çıkacak. Yeni modelin fiyatının ise 250 bin ile 300 bin dolar civarında olması bekleniyor. İngiliz üreticinin elektrikli dönüşümünün ilk ayağı olan Torcal'ı daha sonra Bentley'nin sedan modellerinin izlemesi öngörülüyor.

Editörün Yorumu

Elektrifikasyon artık üst düzey markalara tırmanmaya başladı. Bentley Torcal de bunun en son örneği olarak karşımıza çıkıyor. Yakın zamanda tanıtılacak olan model, sahip olduğu tasarım ve performansın yanı sıra motor sesi yerine orkestral ses sistemiyle de çok konuşulacak. Motorların sesinin yapılarının yanı sıra krank mili tasarımına göre değiştiğini düşündüğümüzde davul temelli bir sesin bunu en iyi şekilde taklit edeceğini söyleyebiliriz.