Kameralı Akıllı Saat Tanıtıldı! OLED Ekran ve Dahasına Sahip

Uzun bir zamandan beri faaliyet yürüten ve çocuklara yönelik özel teknolojik cihazlarla öne çıkan myFirst, yeni akıllı saat modelini tanıttı. Fone S4 olarak adlandırılan bu model, çocuklarının güvende olduğundan emin olmak isteyen ebeveynlerin öncelik vermek isteyeceği özellik yelpazesi ile geliyor.

myFirst Fone S4'ün Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 1,65 inç

1,65 inç Ekran Çözünürlüğü: 348 x 443 piksel çözünürlük

348 x 443 piksel çözünürlük Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Her Zaman Açık Ekran (AOD): Destekliyor

Destekliyor İşlemci: Spreadtrum W377E

Spreadtrum W377E RAM: 1 GB

1 GB Depolama: 8 GB

8 GB Kamera: 5 MP (Grup görüntülü görüşme destekli)

5 MP (Grup görüntülü görüşme destekli) Batarya Kapasitesi: 605 mAh

605 mAh Dayanıklılık Sertifikası: IPX8 suya dayanıklılık

IPX8 suya dayanıklılık Konum ve Güvenlik: Gerçek zamanlı GPS konum takibi, güvenli alan dışı uyarıları, acil durum alarmı

Gerçek zamanlı GPS konum takibi, güvenli alan dışı uyarıları, acil durum alarmı Sağlık Takibi: Kalp atış hızı izleme, aktivite takipçisi, oyunlaştırılmış egzersiz hedefleri

Kalp atış hızı izleme, aktivite takipçisi, oyunlaştırılmış egzersiz hedefleri Müzik Çalma: Destekliyor

Destekliyor İletişim ve Ebeveyn Kontrolü: Görüşülebilecek kişileri belirleme, kullanım süresi sınırı getirme, sessiz modda özel titreşimli mesajlaşma

Görüşülebilecek kişileri belirleme, kullanım süresi sınırı getirme, sessiz modda özel titreşimli mesajlaşma Yazılım ve Güvenlik Kısıtlamaları: Üçüncü taraf sosyal medya, web tarayıcısı ve harici uygulama yükleme engeli

myFirst Fone S4'ün Ekran Özellikleri Neler?

myFirst Fone S4, 1,65 inçlik bir ekran boyutuna sahip. 384 x 443 piksel çözünürlük sunan OLED ekran teknolojisi ile birlikte kullanıcılarla buluşuyor. Bir çocuk akıllı saati olduğu için ekran boyutunun ideal olduğu söylenebilir. Ekran teknolojisi de canlı renkler ve derin siyah sunarak kusursuz bir kullanım imkânı sunacaktır.

Cihazda AOD (Always on Display) yani her zaman açık ekran özelliği mevcut. Bilmeyenler için bu özellik, saat, tarih, bildirim ve benzerlerinin ekrana dokunulmadan öğrenilmesini mümkün kılıyor. Ekran açılmadan bilgi edinmeyi mümkün hâle getirerek kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlıyor.

myFirst Fone S4'te Hangi İşlemci Var?

Akıllı saatte daha çok çocuk akıllı saatleri ve giriş seviyesi modeller için tasarlanan Spreadtrum W377E işlemcisi mevcut. Günümüz akıllı saat işlemcilerine göre epey eski kaldığı söylenebilir ama bu akıllı saat çok gelişmiş özelliklerle donatılmadığı için temel özelliklerde herhangi sorunla karşılaşılmamasını sağlayacaktır.

myFirst Fone S4, Kaç GB RAM ve Depolamaya Sahip?

Yeni model, 1 GB RAM ve 8 GB depolama alanı ile geliyor. Akıllı saat için 1 GB RAM, temel işlemler için gayet yeterli. Zaten bir çocuk akıllı saati olduğu için yoğun bir kullanımdan da söz edilemez. Depolama alanı da benzer şekilde kullanıcılara gayet yeterli bir alan elde etmeyi mümkün kılacaktır.

myFirst Fone S4'ün Kamera Özellikleri Neler?

Cihaz, 5 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera ile geliyor. Fotoğraf çekimi için çok yüksek kaliteli sonuçlar vermesini beklememek gerek. Kaldı ki kamera konmasının temel amacı da bu değil. Çocukların ebeveynlerinin kendileri ya da onayladığı kişilerle görüntülü görüşmeler yapmasına imkân tanımak için eklenmiş durumda.

myFirst Fone S4'ün Güvenlik Özellikleri Arasında Neler Var?

Bir çocuk akıllı saati için olmazsa olmaz özellikler elbette güvenlik ile ilgili olanlar. Bu modelde ise çocukların konumunu anlık olarak takip etme, güvenli alanın dışına çıkıldığında ebeveynlere bildirim gönderme, acil yardım isteme gibi özellikler mevcut. Bu arada cihazın IPX8 sertifikasına sahip olduğunu belirtelim. Bu, belirli bir seviyeye karar suya karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor.

myFirst Fone S4'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

myFirst Fone S4 için 199 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 9 bin 388 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda ise vergiler ve ek maliyetlerle birlikte fiyatı 16 bin TL civarında olabilir. Konuya ilişkin açıklamada bulunulmadığını, farklı fiyatla satılabileceğini belirtelim.

myFirst Fone S4 Türkiye'de Satılacak mı?

myFirst şu an Türkiye'de aktif olarak faaliyet yürüten bir marka değil. Türkiye'de resmî distribütörü de bulunmuyor. Bu da yeni akıllı saatin doğrudan Türkiye'de satışa sunulmayacağı anlamına geliyor. Tabii, şu an satışta olan birçok akıllı saat gibi bunun da ithalatçı garantili olarak satılma olasılığı var.

Editörün Yorumu

myFirst Fone S4'ün bir çocuk akıllı saatinde olması gereken tüm temel özelliklere sahip olduğunu düşünüyorum. Bütün önemli sağlık özelliklerine sahip. Bunun haricinde OLED ekranı, ideal depolama alanı, kamerası ve güvenlik özellikleri ile her ebeveynin dikkatini çeekcek bir model hâline gelmesi muhtemel.