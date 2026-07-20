Redmi Note 17 Pro Globale Geliyor! RAM'i Hayal Kırıklığına Uğratabilir

Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi Note 17 Pro, global pazarda satışa sunulmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte telefonun global sürümünün RAM ve depolama seçenekleri açıklığa kavuştu. Ortaya çıkan bilgilere göre telefonun Çin ve global sürümleri arasında farklılıklar olacak. Global sürüm 6 GB'a kadar RAM seçeenkleri sunacak.

Redmi Note 17 Pro Global Sürümünde Kaç GB RAM Bulunacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Redmi Note 17 Pro'nun global sürümü 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile birlikte piyasaya sürülecek. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB seçeneklerinin yer alacağı iddia edildi. Bu iddia şaşırttı çünkü Çin sürümünün RAM seçenekleri arasında 8 GB ve 12 GB bulunuyor.

Çin sürümünde ayrıca 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. RAM ve depolama seçenekleri göz önünde bulundurulduğunda global sürümün Çin sürümünden daha uygun bir fiyat ile satışa sunulacağını söylemek mümkün. Bu arada sertifika kayıtlarında dikkat çeken bir ayrıntı bulunuyor.

Çin sürümü 2607DRA18C model numarasına, global sürüm ise 2607DRA18G model numarasına sahip. Model numaralarının sonundaki C harfi Çin'i, G harfi ise global pazarı temsil ediyor. Bunun yanı sıra 2607DPC18G isimli bir model numarası da listelendi. Kod adındaki RA harfleri yerine PC harflerinin yer alması, telefonun bazı ülkelerde POCO adıyla satışa sunulabileceğini gösteriyor.

Redmi Note 17 Pro'nun Global Sürümünun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Telefonun global sürümünün 8.500 mAh batarya kapasitesi ile birlikte satışa sunulacağı iddia edildi. Bu yüksek kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece Redmi Note 17 Pro'yu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Redmi Note 17 Pro'nun Çin sürümünde 9.000 mAh batarya kapasitesi ve 67W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda global sürümde 67W hızlı şarj teknolojisi görebiliriz. Bu arada serinin bir önceki modeli Redmi Note 15 Pro'da 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Redmi Note 17 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2772 piksel

1280 x 2772 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 3200 nit

3200 nit İşlemci: Snapdragon 6s Gen 4

Snapdragon 6s Gen 4 RAM: 8 GB / 12 GB (Çin), 4 GB ve 6 GB (global iddia)

8 GB / 12 GB (Çin), 4 GB ve 6 GB (global iddia) Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB (Çin), 64 GB ve 128 GB (global iddia)

128 GB / 256 GB / 512 GB (Çin), 64 GB ve 128 GB (global iddia) Ana Kamera: 50 MP

50 MP Derinlik Sensörü: 2 MP

2 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 9000 mAh (Çin), 8500 mAh (global iddia)

9000 mAh (Çin), 8500 mAh (global iddia) Hızlı Şarj: 67W

67W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66, IP68, IP69 ve IP69K sertifikaları

Redmi Note 17 Pro'nun Global Sürümü Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi Note 17 Pro'nun global sürümünün Ağustos veya Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte global sürümün tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Redmi Note 15 Pro'nun global sürümü, 2025 yılının aralık ayında tanıtılmıştı.

Redmi Note 17 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi Note 17 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Redmi Note 15 serisi ve Redmi 15 dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi Note 17 Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Redmi Note 17 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Note 15 Pro şu anda 24 bin 999 TL başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor. Redmi Note 15 Pro'nun önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 27 bin TL civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle global sürümün farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Günümüzde 64 GB depolama alanının yetersiz kaldığını düşünüyorum. Hatta uzun süreli kullanımda 128 GB bile yetersiz kalabiliyor. Bu arada yüksek batarya kapasitesinin önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Telefonun yüksek kapasite sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Böylece taşıması zor olan powerbank'e gerek kalmayacak.