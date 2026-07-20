Call of Duty Filminin Evreni Belli Oldu! Olası Karakterler Ortaya Çıktı

Bilindiği üzere Paramount Pictures ile Activision iş birliği içinde bir Call of Duty filmi üzerinde çalışılıyordu. Son zamanlarda oyunlardan uyarlanan film ve dizilerdeki artıştan faydalanmak üzere başlanan proje hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. Merakla beklenen yapımın vizyon tarihinin bir kez daha altı çizilirken hangi tarihte geçeceği de açıklığa kavuşturuldu.

Call of Duty Filmi Hangi Evrende Geçecek?

New York'ta düzenlenen Fanatics Fest etkinliğinde konuşan yönetmen Peter Berg, Call of Duty filminin Modern Warfare evreninde geçeceğini açıkladı. Aslına bakacak olursanız bu ihtimalin zaten epey üzerinde durulmuştu. Daha önce yapılan açıklamalarda gerçeklikten ödün verilmeyeceğine işaret edilmişti. Modern Warfare serisi şu an gerek o atmosferi gerek karakterlerin derinliği ile bir sinema uyarlaması için en uygun seçeneklerden biri hâlinde.

Call of Duty Film Ne Zaman Çıkacak?

Paramount Pictures ve Activision ortaklığıyla beyaz perdeye uyarlanacak olan Call of Duty filminin resmî vizyon tarihi 30 Haziran 2028 olarak belirlendi. Çekimlerine 2027 yılının başlarında başlanması planlanıyor. Bu tarihin seçilmesi tıpkı Modern Warfare evreninde geçmesi kararı gibi son derece mantıklı.

Her ne kadar oyun ve sinema iki farklı sektör olsa da sonuçta bu filmin izleyici kitlesinin büyük bir kısmını hâlihazırda sahip olunan Call of Duty hayranları oluşturacak. Özellikle 2026 yılının sonuna kadar birçok önemli yapım çıkacak ve bunlardan biri de Grand Theft Auto VI (GTA 6) olacak. İşlerin biraz ağırdan alınması, filmin de hedeflenen o büyük çıkışın yapmasına yardımcı olacak.

Elbette 2028 yerine 2027'nin ikinci yarısı gibi daha erken bir tarih tercih edilebilirdi ama aksiyon sahnelerinin gerçekten ekrana kilitleyecek türden olması ve senaryonun iyi işlenmesi için projenin aceleye getirilmemesi gerek. Bu süre, temellerin sağlam oturtulmasını sağlayarak beklentilerin karşılanmasını sağlayacaktır.

Call of Duty Filminde Hangi Oyuncular Olacak?

Call of Duty'nin film uyarlamasında hangi oyuncuların yer alacağı henüz belli değil. Yapımcı ekip şu an oyuncu seçimleri konusunda âdeta sır küpü. Ama sızıntılara göre bu yeni filmde Mark Wahlberg yer alabilir. 55 yaşındaki oyuncu, daha önce Ayı Teddy, Saplantı, Aile Planı, Tetikçi ve daha birçok yapımda yer aldı.

Bu arada hikâye Modern Warfare evreninde geçecek. Bu artık kesin. O. Yüzden karakter olarak Captain Price, Soap, Gaz ve Ghost gibi serinin son derece önemli isimlerinin bu filmde yer almasına çok yüksek bir ihtimal olarak bakabiliriz. Asıl merak konusu ise bunların kimler tarafından canlandırılacağı olacak. Yanlış oyuncu seçimi, gişede inanılmaz başarısız sonuçlar alınmasına sebep olacağı için çok titiz bir süreç yürütülmesi muhtemel.

Editörün Yorumu

Açıkçası benim Call of Duty filminden beklentilerim yüksek. Ortaya gerçekten iyi bir iş çıkacağını düşünüyorum. Bunun sebebi, filmin arkasında Peter Berg gibi askeri odaklı aksiyon filmleriyle bilinen bir yönetmenin yer alması. Bu türde kendini kanıtlamış birisi. Söz konusu yapımın da altından kalkacağı kanaatindeyim. Tek endişem, oyuncu seçimi. Umarım oyuncu kadrosu çok iyi bir şekilde ayarlanır ve unutulmaz bir yapıma imza atılır.